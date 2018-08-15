Volvo'nun Yazılım Güncellemesi Araçları Daha Dinamik Yapacak

Volvo, yeni bir güncellemeyle araçlarını daha dinamik hale getirmeyi amaçlıyor. Ek ücret karşılığında satılacak bu özellik, yazılımsal bir güncellemeden ibaret.

Araç içi teknoloji konusunda oldukça iyi adımlar atan Volvo, otomobillerini daha dinamik hale getirecek bir güncellemeyi Polestar modellerinden sonra diğer araçlarına da getiriyor. Şirket, bu özelliği ek ücret karşılığında kullanıcılara satacak.

Tasarladığı modüler platform sayesinde Volvo, dört tekerlekten çekiş özelliği için farklı donanımlı bir araç üretmek yerine bu özelliği güncellemeyle satacak. Daha fazla çekiş isteyen kullanıcılar, ek ücret ödeyerek 4 çeker otomobil sahibi olabilecek. Polestar tarafından geliştirilen yazılım sayesinde bu mümkün oluyor.

Bu özellik sayesinde gerektiği durumda dört tekerden, gerektiği durumda ise sadece arka tekerlerden çekiş sağlayacak olan Volvo modelleri, bu sayede en iyi konforu sunmayı amaçlıyor. Yazılımsal olarak kullanıcılara sunulacak bu özellik, Volvo'nun XC90, V90 Cross Country, XC60, S60 ve XC40 modelleri için satışa sunulacak. Bu özelliğin henüz fiyatlandırması ve hangi ülkelerde kullanılabileceği ise bilinmiyor.