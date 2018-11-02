Karbon Fiber Şasili Polestar, Kaza Testlerine Girdi (Video)

Volvo Car Group'un performans markası Polestar, güvenilirliğini test etmek için kaza similasyonuna tabi tutuldu.

Tamamen karbon fiber bir şasiden oluşan Polestar 1, satışına yaklaştığımız şu günlerde kaza testlerine girdi.

Markanın CEO'su Thomas Ingenlath, ''Bu testler çalışmalarımızın doğru olduğunu kanıtlamak ve kamoyu ile paylaşmak açısından oldukça önemli.'' dedi. Ayrıca testlerden sonra karbon fiberin en yüksek güvenlik stantartını da sunabileceğini ekledi.

Polestar saate 56 kilometre hız ile giderken aracın ön taraftan bir darbeye maruz bırakıldı. Testin sonucunda yüksek teknoloji kameraların da yardımı ile karbon fiber şasinin hasarın çoğunu emmeyi başardığı görüldü.

Polestar 1'in önümüzdeki sene satışta olması bekleniyor.