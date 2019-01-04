Tesla’nın tahtına aday olan Volvo’nun yeni elektrikli sedan otomobili Polestar 2’nin ilk görüntüleri yayınlandı.

2019 yılının başlamasıyla beraber teknolojinin her alanında yeni haberler duyurulmaya başlandı. Polestar 2 için de bu ay içerisinde pek çok bilgi gün ışığına çıkarılacaktır.

Volvo’nun Polestar 2 modelinin hedefinde Tesla Model 3 var. Yaklaşık olarak 550 kilometre menzili olması beklenen aracın 400 beygir güç üreten bir motoru olacağı tahmin ediliyor. Bu performans, Tesla Model 3’ten çok az daha geride.

Görselle beraber yapılan açıklamaya göre araç, satış ve Care by Volvo tarzı abonelik sistemleri için üretilecek. Ayrıca kullanıcı ile araç etkileşimlerinde yeni ve daha iyi bir yöntem kullanılacağını söyleyen firma, bu konuda Google ve Android ile iş birliğine gitmiş durumda. Özellikle sesli asistanlar dikkat çekici.

Aracın önümüzdeki haftalarda açıklanması ve Polestar 1 hibrit spor araçtan hemen sonra üretime girmesi bekleniyor. Fiyatının 40,000 ila 50.000 dolar arasında olması beklenen aracın piyasaya çıkışı için ise 2019 sonları işaret ediliyor.