Volvo, Türkiye'den 2 Ödül Birden Almayı Başardı

Volvo Car Turkey, reklam ve iş dünyasının önemli ödül törenleri Kristal Elma ve Stevie Awards’ta ödül aldı.

İsveç menşeili otomobil markası, 30. Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması'nda Gümüş Elma kazandı. İnsan güvenliğini merkezde tutan yaklaşımıyla otomobil üreten Volvo, tüm yıl boyunca sosyal medya içerik çalışmaları, yeni ve teknolojik içerikler, Beşiktaş JK premium partnerlik neticesinde gerçekleştirilen etkili sosyal medya çalışmaları kapsamında ödüle layık görüldü.

İkinci Ödül

Volvo Car Turkey'in aldığı bir diğer ödül ise Stevie Awards'tan oldu. 2002 yılından bu yana uluslararası şirket ve organizasyonların yıl içinde gösterdikleri performans ve sosyal hayata yansıyan pozitif katkıları çerçevesinde 7 farklı alanda düzenlenen Stevie Awards'ta Volvo Car Turkey, Volvo Car Prime sadakat programı ile Yeni Ürün/Tüketici Hizmetleri kategorisinde gümüş ödül aldı. Böylece bu ödül, Volvo Car Turkey'in Volvo Car Prime ile The Loyalty Magazine Awards'tan sonra kazandığı ikinci ödül oldu.