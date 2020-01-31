NASA’nın Voyager 2 Aracında Önemli Bir Sorun Oluştu

NASA’nın uzayın derinliklerine gönderdiği, 2018 yılında Güneş Sistemi’nin dışına çıkan Voyager 2 aracında önemli bir sorun meydana geldi. Araç, yapması gereken manevrayı yapmayınca güç tüketimi fazlasıyla arttı.

NASA’nın Voyager 2 uzay aracı, evrenin derinliklerine olan seyahatine dur durak bilmeden devam ediyor. Fakat bizden en uzak noktada bulunan bu araç, geçtiğimiz günlerde önemli bir sorunla karşı karşıya kaldı. Voyager 2, bu sorun sonucunda normalde tüketmesi gereken güçten daha fazla güç tüketmeye başladı.

25 Ocak Cumartesi günü Voyager 2, planlanmış bir dönüş manevrası yapacaktı. Uzay aracı, manyetik alan aletini kalibre etmek için 360 derecelik dönüş manevrası yapması gerekirken bu manevrayı yerine getirmedi. Voyager 2’de bulunan iki sistem de bu olay sonucunda olması gerekenden uzun süre açık kaldı ve daha fazla gücün harcanmasına neden oldu.

Voyager 2'nin manevrasındaki sorun önemli bir soruna yol açtı:

Uzay aracı, olması gerekenden fazla güç harcadığında gücün tamamen tükenmesini önlemek için otomatik koruma sistemleri devreye girdi. İşte bu sistemler de olabildiğince fazla gücü korumak için bilimsel aletler gibi araç için ‘gerekli olmayan’ aletlerin kapanmasına yol açtı.

Elbette bilim insanları, Voyager 2’den veri toplayabilmek için bu aletleri yeniden çalıştırmak istedi. 28 Ocak’ta yayınlanan bir yazıya göre Voyager mühendisleri, yüksek miktarda güç tüketen sistemlerden birini başarıyla devre dışı bıraktı ve bilimsel aletleri yeniden aktifleştirdi. Ancak şu an için herhangi bir veri alınamadı.

NASA’nın yaptığı açıklamanın devamında ekibin uzay aracının geri kalan kısımlarındaki durumu inceledikleri ve normal operasyonlara devam etmek için çalıştıkları belirtildi. Bizden çok uzak noktada bulunan bu aracın yeniden veri aktarması, bilim dünyası için de sevindirici bir haber olacaktır.

Voyager 2, şu anda yaklaşık 18,5 milyar kilometre uzağımızda, Güneş Sistemi’nin dışında yoluna devam etmekte. Voyager 2’ye gezegenimizden gönderilen her bir sinyal araca ulaşmadan önce 17 saat boyunca yol alıyor. Aracın bu sinyale verdiği cevap da aynı süre sonucunda geri dönüyor. Yani Voyager 2’ye gönderilen komutun çıktısı 34 saat sonra alınabiliyor.