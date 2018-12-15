Voyager 2, Yıldızlararası Uzaydan Dünya'ya Mesajlar Yolluyor

Voyager-2, Yıldızlararası mesafeye ulaşmaya cüret eden ikinci araç oldu. Avustralya'da konuşlanmış bir ekip ise, aracın yaptığı uzak mesafe aramalarını dinlemeye başladı.

Tam 41 yıl önce uzaya gönderilen Voyager 2 aracı, bugün dünyadan yaklaşık 18 milyar kilometre uzaklıkta, saniyede 17km.hızla yolculuğuna devam ediyor. İnsanlığın, uzayın derinliklerinde ki kulağı olan araç topladığı ses kayıtlarını da, Avustralya'da yer alan görevli ekibe iletiyor. NASA'nın şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğu en uzun soluklu görev alan Voyager 2 görevi, önümüzdeki senelerde de uzayın derinliklerinde yol almaya devam edecek.

Bu uzay aracı karşılaştığı solar rüzgarları, yüksek enerjili plazma taneciklerini, yaşadığı yörüngesel değişiklerin hepsini algılayıp, kaydedebilecek fonksiyonlara sahip. Antenlerinin hala zarar görmemesi ve işlevsel durumda olmasının sayesinde de, NASA'nın dünyanın birçok yerinde bulunan, farklı merkezlerine hala bilgi gönderimi yapabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde ise Avustralya'da ki merkezde çalışan bilim adamları, Voyager 2'den değişik sinyaller almaya başladılar. İlk etapta bu sinyallerin ne olduğuna anlama veremeyen araştırmacılar, radyo dalgalarını görsel hale getiren bir teknoloji ile, gelen verileri anlamlandırmaya çalıştılar. Bu çözümleme işlemi tamamlandıktan sonra ise şaşırtıcı bir şekilde Voyager'ın kendileriyle konuştuğunu ifade ettiler.

Gelen sinyaller oldukça zayıf olduğundan dolayı, bu konuşmayı çok yavaş bir konuşma şeklinde tanımlayan gözlemciler, aracın içerisinden geçtiği solar rüzgarların seslerini ilettiğini fark ettiler. Bunun yanı sıra, Güneş'ten çıkan yüklü taneciklerin, Güneş sistemimizin etrafında oluşturduğu Heliosfer ismi verilen tabakanın da içinden geçtiği ve hatta Heliosfer'u terk etmek üzere olduğu anlaşıldı.

Voyager 2 eğer ışık hızıyla hareket ediyor olsaydı, Mars'a ulaştığında sesleri ve verileri bize iletmesi sadece 15 dakika sürecekti. Şu an ise tam 16,5 saat sürüyor. Çok uzun bir mesafe kat ederek, geçtiğimiz Kasım ayında Dünya'ya gelmeyi başaran bu sinyaller, Voyager 2'nin resmi olarak artık yıldızlararası mesafelerde seyredeceğini ispatlamış oldu.