VPN Servisleri Gelecekte Nasıl Olacak?

Hâlihazırda genellikle bilgisayarlar ve mobil cihazlarda kullanılan VPN hizmetlerini gelecekte neler bekliyor?

Gelecekte tüm internet kullanıcılarının bir Özel Sanal Ağ (VPN) hizmeti kullanması ve bu hizmetin adının da değişmesi oldukça muhtemel. Ücretli olmaya devam edecek olan bu hizmetler – aksi halde sürdürülebilir olmayacaktır – şu anda çok karmaşık görüldüğü için birçok kullanıcı tarafından anlaşılmamakta ve tercih edilmemekte.

İnternet kullanıcıları, halka açık Wi-Fi ağlarda güvende olmadıklarını biliyorlar ama birisi kendilerini hacklemeye çalıştığında bunu engellemenin yolunun da VPN’den geçtiğini bilmiyorlar. VPN hizmetleri, gelecekte işlemci üreticileri gibi orijinal parça üreticileri tarafından cihazlara entegre bir şekilde sunulabilir. Bunun dışında farklı alanlarda hizmet veren şirketlerin de güvenli bir ortam sunan, halka açık Wi-Fi hizmetleri sağlaması muhtemel.

VPN hizmetleri birçok teknoloji şirketi tarafından tavsiye ediliyor. Geçmişte bulut sistemleri henüz kullanılmaya başladığında kimse bu sistemlerin nasıl çalıştığını anlamamıştı; ancak şu an bu sistemler oldukça geniş kitleler tarafından kullanılıyor. Bu sebeple özellikle iş dünyasında VPN hakkında eğitimler verilmesi gerekiyor; zira şu anki en büyük sorun adaptasyon sağlayabilmek.

Bu teknoloji mevcut haliyle oldukça sağlam bir yapıya sahip ve gelecekte https protokolü gibi standart bir hale gelebilir. Https, şu anki durumda tarayıcının adres çubuğunda yer alan küçük bir logo sayesinde kullanıcıya güvende olduğunu bildirebiliyor.

Her şeye rağmen, faydalı görünen bu sistemin de bazı potansiyel sorunlar yaratması mümkün. VPN hizmetleri yalnızca bilgisayarlarda veya mobil cihazlarda kullanılırsa, evlerde bulunan ısıtma sistemleri, beyaz eşyalar gibi akıllı cihazların güvenliği tehlikeye girer. Bu sebeple bu teknoloji her alanda var olmalı.