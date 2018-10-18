VR Oyunlar Düşük Donanımlı Bilgisayarlarda da Oynanabilecek

Valve'in yeni projesiyle artık, düşük donanımlı sistemler kullanan oyuncular da VR tecrübesini edinebilecek.

Valve, SteamVR’larına Motion Smoothing adında bir özellik ekleyerek daha fazla kullanıcıyı sanal gerçeklik oyunlarıyla tanıştırmayı hedefliyor. Televizyonlardaki özelliğe benzer olacak olan geliştirme, Valve’in iddialarına göre şu an için gecikme problemleri yaşıyor.

Valve konuyla ilgili “Eğer düz ekran bir televizyona sahipseniz Motion Smoothing terimiyle daha önce karşılaşmışsınızdır. Mevcut iki karenin arasına bir kare oluşturarak görüntünün daha akıcı görünmesini sağlayan uygulama, gecikmelere sebep olabiliyor. Televizyon için mantıklı bir seçim olsa da VR için çok da mantıklı durmuyor” açıklamasında bulundu.

SteamVR’ın amacı biraz daha farklı. SteamVR, bunun gibi bir uygulamayı yalnızca oyunların fps’lerinde bir düşüş yaşanacağını sezdiğinde kullanacak. Daha da açmak gerekirse başarılı son kareleri analiz edip hareketleri tahmin edecek ve yeni bir kare üretecek.

Valve konu hakkındaki açıklamasında sistemin her iki kareden birini analiz edeceğini belirtti. Bu da sistem gereksinimlerini ciddi oranda düşürecek.

Motion Smoothing yalnızca ihtiyaç durumunda devreye girecek ve sonrasında da kendini kapatacak. Ancak kullanıcılar bu özelliğin bozukluklara sebep olduğunu fark ederlerse kapatabilecekler. Şu an için Motion Smoothing beta sürümünde ve yalnızca Nvidia donanımlı Windows 10 sistemlerinde çalışıyor. Valve’in AMD’deki denemelerini ne zaman yapacağı ise bilinmiyor.