VR Oyunu Déraciné'de Bloodborne 2'ye Dair Easter Egg

İlk oyunu 2015 yılında çıkan ve büyük beğeni toplayan Bloodborne'un ikinci oyununun çıkış tarihi yakın olabilir mi?

From Software’in yeni oyunu Déraciné daha yeni çıkmış olmasına rağmen, oyuncular vakit kaybetmeden oyunun içindeki Easter Egg’leri keşfetmeye başladı. Bunların içinden en dikkat çekeni ise Bloodborne 2 ile ilgili olan oldu.

Fextra Life’tan Amazing Komaru bu Easter Egg’lerden belki de en çok dikkat çekenini buldu. Yeni VR oyunundaki bir oyuncak Bloodborne oyuncularının “Make Contact” dediği şekilde duruyor. Aynı şekilde duran Bloodborne karakterinin adı ise The Doll.

Daha derinlemesine bakılacak olursa, taşlaşmış olan Fiona’nın oyuncağını aldığında şöyle bir yazı beliriyor: “Bitmeyen hikayelerde ortaya çıkan Fiona’nın oyuncağı. Ne zaman ki biri kötü rüya görürse Fiona onları kurtarmak için ortaya çıkar.”

ResetEra’dan kullanıcılar ise farklı Easter Egg’ler de buldular. Bloodborne logo fontuyla benzer fontta yazılmış bir kitap ve bitmemiş hikayelerden bahseden başka bir oyuncak bunlardan ikisi.