Video Alanında da Çalışmak İsteyen VSCO, Rylo'yu Satın Aldı

Video düzenleme konusunda da fotoğraf düzenlemede olduğu gibi ilerlemek ve popülerleşmek isteyen VSCO, video kamera şirketi Rylo'yu satın aldı. Şirket, bu girişimiyle video alanındaki hedeflerini de ortaya koydu.

En çok kullanılan fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri olan VSCO, video kamera şirketi Rylo'yu satın aldı. Bu gelişmeyle birlikte VSCO, video alanındaki çalışmalarına daha fazla ağırlık verecek ve yenilikçi video düzenleme özelliklerinin geliştirilmesini hızlandıracak.

VSCO'nun video alanında kaydettiği gelişmelerden bahseden CEO ve eş kurucu Joel Flory,"Geçtiğimiz sene içerisinde VSCO'nun video düzenleme alanındaki başarısının iki katına çıktığını gördük ve GIF üretme uygulamamız olan DSCO ise hâlâ en çok tercih edilen ürünlerimizden biri. Kullanıcılarımızın yaratıcı şekilde kendini ifade etmelerini, hikâyelerini anlatmalarını sağlayacak yöntemler ve daha fazla video aracı istediği gayet açık" ifadelerini kullandı.

Rylo'nun kamera üretme devri sona erdi:

Rylo, 360 derece kamerasıyla ün kazanmış bir markaydı ancak yeni gelişmeler dolayısıyla Rylo, artık sadece mobil video düzenleme özellikleri üzerine çalışacak ve yeni kamera üretmeyecek. Artık sadece eskiden üretip satışa çıkarmış olduğu ürünlere destek sunacak.

Rylo'nun ilginç geçmişlere sahip iki kurucusu VSCO'ya geçiş yapacak. Bu kuruculardan biri olan Alex Karpenko, Instagram tarafından satın alınan video kayıt uygulaması Luma Camera'yı geliştirmişti. Sonradan Instagram'ın hızlandırılmış çekim uygulamasına yardım için kolları sıvadı. Diğer eş kurucu Chris Cunningham ise Apple'da 5 sene boyunca mühendislik yaptı ve burada iLife, Aperture ve iPhoto üzerinde çalıştı.

Video özelliklerini de kullanıma sunan yıllık aboneliğin fiyatı 20 dolar olacak:

VSCO'nun getireceği yeni video özelliklerini henüz bilmiyoruz ama kullanıma açıldıkları zaman onlardan faydalanabilmek için uygulamaya üye olmanız gerekecek. 2 milyondan fazla ücretli kullanıcıya sahip VSCO'nun yıllık fiyatı 20 dolar. Hesaplı olmayan ama hevesinizi almanızı sağlayacak aylık fiyatı ise 5 dolar.