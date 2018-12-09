Vücudumuz hala çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi; tüm sırlarının gün ışığına çıkarılmasını bekliyor. Biz de bugünkü haberimizde gün ışığına çıkmış ancak herkes tarafından bilinmeyen 7 bilgiyi sizin için listeledik.

İnsanlar, yüzyıllar boyunca kendi vücutlarının sınırlarını öğrenmek için çabaladı ve sırlarını çözmeye çalıştı. Bu çok uzun bir süre gibi gelebilir ve artık her şeyi bulduğumuzu düşünebilirsiniz ancak bu doğru değil.

Vücutlarımız fazlasıyla karmaşık ve bazen de hayret verici olduğu için her gün yeni bir şey öğrenebiliyoruz. Bu sebeple vücudumuz hakkında muhtemelen bilmediğiniz bilgileri sizler için derledik.

İnsan vücudu bir yıldırım düşmesine dayanabilir.

1981 ile 2010 yılları arasında üzerine yıldırım düşen on insandan dokuzu, bu nadir karşılaşmadan canlı bir şekilde ayrılmıştır. Kurtulan insanların yaşı 9 ila 50 arasında değişiklik gösterdiği için bu durumun sağlık durumuyla da ilgili olmadığını söyleyebiliriz.

İnsan beyni uyurken daha aktif olabilir.

İnsanların uyku sürecindeki evreleri 1950’li yıllarda keşfedildi ve araştırmalara göre beyinlerimiz, biz uyurken daha meşguller.

Beyinlerimiz acıyı hissedemez ancak vücudumuzdaki oksijenin dörtte birini kullanır.

Güçlü olmasının yanı sıra beynimizde acıyı ya da hasarı ifade eden sinir uçları bulunmaz. Bunun yanı sıra, çalışması için vücuda giren oksijenin %25’ine ihtiyacı vardır.

Vücutta en hızlı uzayan tüyler yüzdekilerdir

Düzenli bir şekilde tıraş olan erkeklere bunu sorarsanız doğrulayacaklardır. Erkeklerin suratında bulunan tüyler günde yaklaşık 0,4 milimetre uzarlar. Bu kulağa çok hızlıymış gibi gelmese de, sakalını hiç kesmeyen birinin ömrünün sonunda yaklaşık 9 metre sakalı olacağını söylersek çok da yavaş gelmeyecektir.

Kadınların kalbi erkeklerinkinden daha hızlı atar.

Kanadalı bilim insanları, kadınların kalbinin erkeklerden daha hızlı attığını keşfettiler. Araştırmanın sonucuna göre kadınların kalbi dakika başına erkeklerinkinden 10 kez daha fazla atıyor.

Karaciğerimiz 500’ün üstünde işleve sahip.

Arıların çalışkan olduğunu düşünüyorsanız karaciğerinizin daha çalışkan olduğunu öğrenme vaktiniz gelmiş demektir. Karaciğeriniz kan filtrelemenin yanı sıra, yağları parçalayıp absorbe etmek, kolesterolü dengelemek ve vitaminleri işlemek gibi birçok işleve sahiptir.

Mide asidiniz metali eritebilir.

Yanınızda her zaman son derece güçlü bir asit taşıdığınızı hayal edin. Aslında hayal etmenize gerek yok çünkü gerçekte olan şey tam olarak bu. Mide asidiniz bir metali eritebilecek kadar güçlüdür.