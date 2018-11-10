Vücudunuzun Magnezyuma İhtiyacı Olduğunu Gösteren 9 İşaret

İnsan vücudu neye ihtiyaç duyuyorsa ona göre tepki veriyor. Magnezyum eksikliğinin de bir sürü farklı belirtisi var.

Sürekli olarak yorgunluktan ya da stresle başa çıkamamaktan mı şikayetçisiniz? Belki de sıkıntınız sürekli bir yerlerinizin tutullmasıdır. Magnezyum eksikliği pek çok farklı sıkıntıya yol açabiliyor, vücudumuzda gerçekleşen pek çok kimyasal tepkime bu minerale ihtiyaç duyuyor. Magenzyum eksikliğinin sık görülen belirtilerini listeledik, ancak bu sorunları yaşıyorsanız bir uzman tavsiyesine mutlaka başvurun.

Tatlı Kriziniz Tutuyorsa

Kas Ağrıları ve Kramplardan Çekiyorsanız

Uykusuzluk Yaşıyorsanız

Kemik Hastalıkları Geçiriyorsanız

Asidik Reflü Sorununuz Varsa

Çok Stresli ya da Çok İlgisizseniz

Kabızlık Çekiyorsanız

Yorgunluk Hissiniz Geçmiyorsa

Şiddetli Baş Ağrıları Yaşıyorsanız