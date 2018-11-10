Vücudunuzun Magnezyuma İhtiyacı Olduğunu Gösteren 9 İşaret

Sürekli olarak yorgunluktan ya da stresle başa çıkamamaktan mı şikayetçisiniz? Belki de sıkıntınız sürekli bir yerlerinizin tutullmasıdır. Magnezyum eksikliği pek çok farklı sıkıntıya yol açabiliyor, vücudumuzda gerçekleşen pek çok kimyasal tepkime bu minerale ihtiyaç duyuyor. Magenzyum eksikliğinin sık görülen belirtilerini listeledik, ancak bu sorunları yaşıyorsanız bir uzman tavsiyesine mutlaka başvurun.
Tatlı Kriziniz Tutuyorsa
Kas Ağrıları ve Kramplardan Çekiyorsanız
Uykusuzluk Yaşıyorsanız
Kemik Hastalıkları Geçiriyorsanız
Asidik Reflü Sorununuz Varsa
Çok Stresli ya da Çok İlgisizseniz