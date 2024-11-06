Matrix Gibi: Vücut Isısından Enerji Üretmenin Yolu Açılıyor

Bilim insanları, vücudumuzun ürettiği ısıyı enerji kaynağına çevirmenin bir yolunu bulmuş olabilir.

İnsan vücudu sürekli ısı üretiyor. Örneğin bir insanın bir saatte yaydığı ısı ortalamada 19 kibritin yakılmasıyla çıkan enerji kadar oluyor. Bilim insanları, bugüne kadar doğrudan kullanamadığımız bu ısıyı enerjiye çevirmenin yollarını araştırıyorlar.

Aslında sadece insanlar değil, makineler ya da fabrikalar da çalışırken bolca ısı üretiyor ve bu ısı aslında enerjinin dönüşüp kaybolmasından başka bir şey değil. "Atık ısı geri kazanımı" şeklinde adlandırılan sistemle bu enerji tekrar toplanabiliyor.

Atık Isı Geri Kazanımı nedir?

Bilim insanlarının geliştirdiği Atık Isı Geri Kazanımı adlı sistemde, yayılan ısı termik etki denen bir yöntem ile elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Normalde zararlı bazı maddelerin kullanıldığı bu yöntem, elektronların sıcak ortamdan soğuk ortama doğru hareket etmesi temeline dayanıyor. Araştırma ekibi bu işlem için ahşap parçaların da kullanılabileceğini ortaya koydu.

Enerjiyi toplayabilmek kadar depolayabilmek de önemli. Araştırmacılar da bu amaçla özel tuz çözeltileri ve ahşap liflerini kullandıkları bir batarya oluşturdu. Böylece ısıya dönüşüp boşa gidecek olan enerji toplanarak yeniden üretimde kullanılabilir.

Elbette ki bu teknoloji ileride insanları Matrix filmindeki gibi bataryaya çevirmek için kullanılmayacak. Yine de bu teknoloji, taktığımız sürece şarjı bitmeyen akıllı saatler gibi cihazların da yolunu açacaktır. Keza sağlık alanında da şarjı bitmeyen işitme cihazları ya da jeneratör değişimine gerek duymayan kalp pilleri için benzer bir teknoloji kullanılabilir.