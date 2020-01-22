Çin, Virüs Nedeniyle Bir Şehri Karantina Altına Aldı

Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Çin’in kırmızı alarma geçmesine sebep olan Corona Virüsü’nün yayılmaması için çeşitli önlemler alınıyor. Son olarak Vuhan kentindeki ulaşım araçlarının seferlerinin geçici olarak iptal edildiği duyuruldu.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’in 10 milyondan fazla insana ev sahipliği Vuhan şehrinde aralık ayında ortaya çıkan virüs, Çin’de kırmızı alarma sebep olurken dünyanın birçok ülkesinde de paniğe neden oldu. Çin haricinde ABD’de de görülmeye başlanan virüsün, Çin’de kutlanacak olan yeni yıl sebebiyle ülke içinde ve ülke dışında seyahat edecek birçok insanla daha da yayılmasından korkuluyor.

Çin hükümeti de virüsün daha fazla yayılmaması için çeşitli önlemler almaya başladı. China Daily Twitter hesabından paylaşılan son dakika bilgisine göre Vuhan kentinde yer alan otobüs, metro, feribot ve uzun mesafe otobüsleri perşembe günü saat 22.00’a kadar geçici olarak kapatılacak. Vuhan’dan kalkan tüm uçaklar ve trenler virüsün daha fazla yayılmaması için geçici olarak iptal edilecek.

Corona Virüsü

Çin’i kırmızı alarma geçiren Corona Virüsü, “zoonotik” olarak adlandırılıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre zoonotik virüsler, hayvandan insana geçiyor. Corona Virüsü’nün MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen türleri de bulunuyor. Virüsün, insandan insana geçmesi ise salgı temasıyla gerçekleşiyor.

Virüsün belirtileri henüz ülkemizde görülmese de Türkiye’nin de bu virüsten etkilenmemesi için harekete geçildi. İstanbul Havalimanı’nda bulunan Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Çin’den İstanbul’a uçan havayolları şirketlerine uyarılarda bulundu.

Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve birkaç gün sürebilecek ateş gibi semptomlara sahip olan virüsün şu ana kadar dokuz kişinin ölümüne sebep olduğu biliniyor.