Walking Dead, Meğer Yıllardır 'Spoiler’ Veriyormuş

2010 yılından bu yana, televizyon kanallarında ve internet platformlarında dünyanın en çok izlenen dizilerinden birisi olan Walking Dead sona yaklaşıyor. İzleyicileri kısır döngüsüyle sıkmaya başlayan, mantık hatalarıyla çıkmaza sürüklenen dizi, yayınlanan son bölümüyle eski günlerini andıran heyecanlar yaşattı. Meğer o heyecan yaşatan detayları, dizinin yapımcı stüdyosu yıllardır bas bas bağırıyormuş.

The Walking Dead nefret edenin hayatından sildiği, sevenin de ne olursa olsun izlemeye devam ettiği bir yapım. Son sezonlarında defalarca tekrara düşen olay örgüsüyle, izleyici üzerindeki etkisini kaybetse de her zaman gündem olmayı başardı. Dizinin ana karakterleri, adeta peynir ekmek gibi harcanabilir olmaya başlayınca, artık malum sona geldiğimize dair işaretler görmeye başladık.

Yazının devamında tadınızı kaçıracak “spoiler” var, bizden söylemesi.

Rick Grimes’ın karakterler açısından buruk, izleyiciler açısından umut vadeden vedası, diziye yeniden hareketlilik kazandırmışa benziyor. Zira 9. sezon 6. bölümde ilk defa Andrew Lincoln’ün yüzünü göremedik. Tüm hikaye birden 6 yıl sonrasına atladı, artık Rick’in yokluğuna alışan küçük topluluklar vardı. Yapımcıların olası bir hikaye devamında yatırım olarak kullanacaklar karakter Judith, artık büyümüştü. Michonne, radikal bir yönetici vasfına kavuşmuş, aynı anda annelik sorumluluğunu yerine getiren birisi haline gelmişti. Yine de izleyiciler, Rick Grimes’ın yokluğundaki dramı tam olarak hissedemediler. Diziye katılan yeni karakterler, son bölümün ana konusuydu.

Walking Dead kalitesinde bir dizi için tüm bunlar sıkıcı şeyler. Peki heyecanlı detaylar neler?

Hiç Walking Dead izlerken “Talking Dead” adında bir programı duyan oldu mu? Dizinin yapımcısı AMC, Walking Dead’in 6 bölümlük ilk sezonu büyük başarılar elde edince, ikinci sezonla eş zamanlı olarak bir TV programı başlattı. Pazar akşamları ABD’de yayınlanan her yeni bölümün ardından, bir “talk show” edasındaki bu program yayınlandı. Talking Dead, her yeni bölümün kritiğinin yapıldığı, bazen dizi oyuncularının ve çoğunlukla yapım ekibinde yer alan yabancı yüzlerin konuk olduğu bir program.

Evet programın adı “Konuşan Ölüler” anlamına geliyor, hala devam ediyor. Peki gerçek “konuşan ölüleri” son bölümde gördünüz mü? Tekrar hatırlayalım:

9 sezondur hikayenin ana kaynağı olan çizgi romanda yer alan Whisperers sürprizi merakla bekleniyordu. Son bölümde Rosita ve Eugene’nin bir sürüden kaçarlarken son çare olarak, yol kenarına saklanıp kendilerini çamura buladıklarını gördük. Tam da bu sırada, bölümün son saniyelerinde, zombi sürüsünün arasından duyulan sesler büyük ilgi ve merak uyandırdılar.

Bu sahnenin bir kısmı, aslında 9. sezon fragmanlarında da yer alıyordu. Yine de bölüm içerisinde yer alan geniş versiyonu, Walking Dead adına özlenen hisleri yeniden yaşattı. Bir bakıma dizi içerisinde gördüğümüz “konuşan ölüler”, yıllardır televizyonda yayınlanan özel programın adına da selam gönderdiler. Böylece, AMC’nin belki de dizi tarihinin en etkileyici sürpriz bozanını uyguladığına şahit olduk.

Not: Dizinin 3. sezonunda Morgan karakteri, zombilerin yüzlerini giyen bir grup insandan bahsetmişti. Bu da bir başka “Talking Dead” göndermesiydi. ​​

Öyle ya da böyle, ölülerin bir gün konuşacaklarını hep biliyorduk. Peki nedir bu Whisperers?

Hayatta kalmak için zombilerin derilerini yüzüp üzerlerine giyen bir grup insan düşünün. Bu şekilde zombilerden gizlenebiliyor, sürülerle hareket edebiliyor, diğer insan gruplarından da korunabiliyorlar. Bu grubun üyeleri aralarında iletişim kurmak için fısıldamayı, zombilerden çıkan seslerle konuşmayı tercih ediyorlar. Dizide bu grubun farklı olarak işlenme ihtimali bulunsa da, isimleri tam olarak buradan geliyor.

Whisperers, son demlerini yaşayan dizinin son düşmanlarından birisi olabilir. Ardından Rick Grimes’ın geri dönüp topyekün bir veda için yer alacağı 3 film izleyeceğiz. Umarız, o son demlerinde yapımcılar Rosita ve Eugene gibi çamura batmazlar.