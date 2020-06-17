Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük market zinciri olarak bilinen Walmart, koronavirüse karşı aldığı tedbirlere bir yenisini ekledi. Mağaza, devam eden virüs salgını yüzünden bir süre belli yerlerde kasiyer olmadan çalışmayı deneyeceğini söyledi.

Walmart, etkisini azaltmış olsa da devam eden koronavirüs salgını sebebiyle kasiyersiz çalışma sistemini belli mağazalarda test edeceğini açıkladı. Şirket aynı zamanda bu durumun ödeme sürelerini ve kasalarda oluşan uzun kuyrukları da olumlu yönde etkileyeceğini düşündüklerini söyledi. ABD'deki en büyük istihdam kaynaklarından biri olarak kabul edilen Walmart’ın bu yeni uygulamasının getireceği etkiler şimdiden merak edilmeye başlandı.

Gelen bilgilere göre şimdilik sadece tek bir mağazada uygulanmaya başlanacak bu yeni yöntem, Walmart’ın insan etkileşimini sınırlaması için geliştirilen bir strateji ancak bunun yanında bahsi geçen durumun müşterilerin çok daha hızlı biçimde ödeme yapıp mağazayı terk etmelerini sağlaması da beklentiler arasında. Ayrıca her şeyin yolunda gitmesi hâlinde Walmart’ın yeni konsepti daha fazla mağazaya genişletmesi ihtimalinin de üzerinde duruluyor.

Yeni konsept daha da genişleyebilir:

Koronavirüs salgını devam ederken insan etkileşimini sınırlamak adına düşünülen bu kasiyer kaldırma fikri güzel olsa da bunun bazı riskleri de var. Büyük perakende şirketlerinin zaman içerisinde bu yeni konsepti benimsemesinin istihdam açısından kötü olacağı düşünülüyor. Bazı çevreler bu durumun gerçekten kamu güvenliği adına mı yoksa şirketlerin maliyetlerini azaltma adına mı yapıldığını sorguluyor ve net bir karar veremediklerini aktarıyor.

Walmart’ın geçtiğimiz mart ayında insan temasını engellemeye yardımcı olmak için dokunmatik bir ödeme sistemi getirdiği ve sistemin Apple Pay’e benzer şekilde çalıştığı biliniyor. Müşterilerin Walmart uygulamasına ekledikleri kredi ya da hediye kartlarıyla alışveriş yapabildikleri sistemin başarılı olduğu da bilinen bir gerçek. Yaklaşık dört aydır sürdürülen yeni ödeme sistemi kullanıcılardan da iyi geri bildirimler almış durumda. Şu an merak edilen şeyse kasiyersiz mağazanın ne denli sürdürülebilir olacağı. Getirilen yeniliğin tüketici yansımalarını ilerleyen günlerde gelecek haberlerle takip edip anlayacağız.