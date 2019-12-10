ABD'nin en büyük market zincirlerinden biri olan Walmart, Houston'da ürünlerini otonom araçlarla dağıtmak için pilot program başlattı. Bu noktada şirket, otonom araçların tasarımı ve üretimi için ABD merkezli bir robot şirketi olan Nuro ile ortaklık yapacak.

Dünya çapında şubeleri bulunan bir market zinciri olan Walmart, bu sabah yaptığı açıklamayla gelecek yıl Houston pazarında otonom yiyecek dağıtımını test edecek yeni pilot programını açıkladı. Şirket, ürünleri müşterilerine teslim etmek için sürücüsüz robot teknolojilerini kullanan bir otonom araç şirketi olan Nuro ile iş birliği yapacak. Bu çerçevede Nuro’nun araçları, Walmart’ın çevrimiçi siparişlerini Houston’daki bir grup müşteriye dağıtacak.

Programın amacı, otonom market ürünleri dağıtımının nasıl çalışabileceği ve Walmart’ın müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için böyle bir hizmeti nasıl geliştirebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlamak olacak.

Nuro, dağıtımlar için özel bir insansız araç geliştiriyor:

Nuro’nun şu anki odak noktasının, kendi kendine çalışabilen bir sistem oluşturmak ve onu mal ve hizmetlerin teslimatı için tasarlanmış özel bir insansız araçla birleştirmek olduğu belirtiliyor. Tasarlanan bu özel araçta, her biri 6 adete kadar alışveriş torbası alabilecek iki bölmenin olacağı söyleniyor.

Bu noktada şirket; SoftBank, Greylock Partners ve Gaorong Capital gibi ortaklarından 1 milyar dolardan fazla para topladığını ve mart ayında Softbank Vision Fonu’ndan 940 milyon dolar finansman sağlandığını açıkladı.

Nuro ile yapılan ortaklık, Walmart için ilk değil:

Otonom teslimatlar ile tanınan Nuro’nun Walmart ile yaptığı bu ortaklık ilk sayılmaz. Şirket, Arizona’daki bir teslimat servisine kılavuzluk etmek için 2018’de Kroger süper market zinciri ile ortaklık kurmuştu. Bu ortaklıkta başlangıçta Toyota Prius araçları kullanıldı ve aralık ayında teslimat robotlarına geçildi. R1 adı verilen bu özerk araç, sürücüsüz bir otonom hizmet sunuyor.

Walmart’ın Nuro ile yaptığı ortaklık, Walmart açısından da bir ilk değil. Market zinciri, bu yılın başlarında Arizona’daki otonom yiyecek dağıtımlarını test etmek için Udelv’in açılışını yapmıştı. Ayrıca şirket, bu yaz Arkansas’taki ana deposundan market ürünlerinin teslimatını test etmek için otonom bir araç olan Gatik A.I.’yı da test etmişti.

Walmart’ın çevrimiçi market hizmetleri her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu noktada şirket, teslimatlarını kolaylaştırmak için ABD genelinde hizmet veren teslimat sağlayıcıları ile ortaklık yapıyor. Şirket, 2019 yılının sonuna kadar 3.100 alım noktası ve çevrimiçi teslimatları destekleyen 1.600 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.