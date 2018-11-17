ABD’nin büyük perakende satış firması Walmart, satışlarda ünlü teknoloji devi Apple’ı geride bırakarak ABD’nin en büyük üçüncü satıcısı koltuğuna oturdu.

eMarketer Retail’den elde edilen verilere göre Walmart, 2018’de e-ticaret satışlarında %4’lük bir paya sahipken, Apple %3.9’da kalmış durumda.

Walmart’ın e-ticaret satış rakamları gün geçtikçe artıyor. Yıl sonuna yaklaşırken, Walmart’ın 2018’de beklenen büyüme oranının %39.4 olduğu açıklandı. Apple’ın büyümesi ise bu yıl, diğer yıllara göre yavaşlarken %18’de kaldı. Geçtiğimiz yıllarda Apple’ın ardından 4.sırada olan Walmart, bu yıl üçüncülük koltuğunu almış durumda. Not olarak ekleyelim, Walmart’ın satış rakamlarına, Sam’s Club ve Jet.com satışları da dahil.

Bu sene de liderliği kimseye kaptırmayan Amazon’un e-ticaret satış pazar payı %48. Büyümelerinin de %27 oranında olması bekleniyor. Listenin ikinci sırasında ise eBay var. eBay’in Pazar payı geçtiğimiz yıl %7.6 oranındayken bu yıl %7.2’ye düşmüş durumda.

eMarketer Retail’in raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.