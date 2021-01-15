Bugün itibarıyla Disney+ ekranlarında yayın hayatına başlayan WandaVision, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Biz de bu içeriğimizde dizi hakkında sosyal medya üzerinden gelen ilk tepkileri derledik.

Marvel hayranlarının uzun süredir merakla beklediği sit-com tarzındaki WandaVision dizisi, bugün yayınlanan bölümleriyle Disney+ üzerinde yayın hayatına başladı. Marvel Sinematik Evreni ile doğrudan bağlantılı olan yapım, daha ilk gününden pek çok otorite ve izleyiciden yüksek puan almayı başardı.

İlk iki bölümü yayınlanan dizinin puanlarına baktığımızda WandaVision, Rotten Tomatoes üzerinde 100 üzerinden 97'lik bir derecelendirmeye sahip. Bu da dizinin daha ilk bölümleriyle bile oldukça beğenildiğini gösteriyor. Benzer şekilde dizi hakkında sosyal medyadan gelen tepkilerin de olumlu yönde olduğu söylenebilir.

WandaVision'a sosyal medyadan gelen tepkiler:

Başrollerinde Elizabeth Olsen ile Paul Bettany'nin yer aldığı WandaVision, 1950'li yıllarda geçen hikayesi ile birçok kişiyi şaşırtmıştı. Siyah beyazdan renkliye doğru bir geçişin olduğu yapımda kaç bölüm bu yıllarda geçecek ya da karakterler bu zaman dilimine nasıl geçiyor henüz bilmiyoruz ancak daha şimdiden birçok teori ortaya atılmış durumda.

Ortalıkta pek çok teorinin dolaşması, izleyicilerin kafasını da bir hayli karıştırdı. Kimileri dizinin oldukça başarılı olduğunu söylerken, bazıları da teoriler arasında bağlantı kurmaya çalışmaktan yorgun düştü. İşte karşınızda WandaVision'a sosyal medya üzerinden gelen tepkilerden bazıları: