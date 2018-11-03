Warcraft 3: Reforged Bir Remasterdan Fazlasını Vaat Ediyor

Blizzard'ın efsanevi oyunu Warcraft'ın yeni versiyonu sadece grafiklerin değişiminden ibaret olmayacak.

Blizzard'ın Blizzcon'da açıkladığı projeler arasında yer alan Warcraft 3: Reforged, platformlar arası oynanabilirliği ve yenilenmiş hikayesiyle heyecan yaratıyor.

Blizzard'ın tabiriyle "tamamen yeniden tasarlanan" bu gerçek zamanlı strateji klasiği oldukça ciddi bir yenilenme sürecine girmiş durumda. Blizzard'ın yıllardır güncellediği ve Reforged için hazırladığı klasik Warcraft 3 ile Reforged'in oyuncuları bir arada maçlar yapabilecek, platformlar arasında mücadele etmek mümkün olacak. Warcraft 3 için kullanıcılarının üretmiş oldukları haritalar ve senaryolar da Reforged'da korunacak.

Asya ve Avrupa kullanıcılarından aldıkları geri bildirimlerle hareket eden Blizzard, oyunda kahramanların, birimlerin ve sağda solda dolaşan yaratıkların güçlerini yeniden dengelemek için değişiklikler yaptığını açıkladı. Bununla beraber oyundaki sinematikler ve senaryo akışı da değişikliğe uğrayacak. Blizzard'dan Brian Souza ve Pete Stillwell, yaptıkları açıklamalarda oyuncuların, bu oyunun daha tamamlanmamış olduğuna inandıklarından dolayı bu kararları aldıklarını belirtti. İkilinin verdiği bir diğer haber ise, Warcraft evreninde geçen romanlar da yazmış olan Christie Golden'in Warcraft 3 ve World of Warcraft hikayelerinin düzenlenmesinde rol alacağı oldu. Daha önce arka planda kalan, ancak bugün pek çok kişinin bildiği Sylvanas, Jaina gibi karakterler de daha fazla öne çıkacak. Bir de bazı ufak retconlar yapılacak, 16 yıldır gelişen bir hikayede Retcon yapmamak zaten pek mümkün gözükmüyordu.

Warcraft 3: Reforged ayrıca yeni grafiklere de kavuşacak. Eski oyunun havasını koruyacak olan grafikler modern sistemlere uyumlu hale gelecek.

Oyunun Mac ve Windows'a 2019'da gelmesi bekleniyor.