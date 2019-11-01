Warcraft 3 Reforged'un Çıkış Tarihi Yakında Kesinleşecek

Bugün açılışını gerçekleştiren BlizzCon 2019 etkinliğinde Warcraft ile ilgili bir bilgi paylaşıldı. Blizzard yöneticisi J. Allen Brack, Warcraft 3: Reforged ile ilgili detayların yakın zamanda paylaşılacağını belirtti.

Kaliforniya merkezli bilgisayar oyunu üreticisi Blizzard'ın bugün açılışını gerçekleştirdiği BlizzCon 2019 etkinliği, şirketin hayranlarını sevindiren birçok habere ev sahipliği yapıyor. Diablo IV ve Overwatch 2 gibi oyunların tanıtımını gerçekleştiren Blizzard'ın başkanı J. Allen Brack, şirketin sevilen oyunlarından biri olan Warcraft'ın yeni çıkacak oyunu hakkında ufak bir bilgi paylaştı.

Geçen sene yapımının başlandığı duyurulan Warcraft 3: Reforged'un çevrimiçi betası, geçtiğimiz hafta içerisinde açılmıştı. Blizzard, bugünkü etkinliği izleyen hayranlarına bir sanal bilet vereceğini ve hayranlarının bu bilet ile 4 Kasım'dan itibaren çevrimiçi betaya katılabileceğinin sözünü verdi. J. Allen Brack, oyun ile ilgili detaylar için kısa bir süre beklemek gerektiğini söyledi.

Warcraft 3: Reforged'un detayları yakında kesinleşecek:

Brack'ın yaptığı açıklamalar; kesin ve net bilgiler içermiyor olsa da oyun ile ilgili detayların yakın zamanda paylaşılacağını bizlere gösteriyor. Geçtiğimiz sene tanıtılan oyunun 2019 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Brack'ın yaptığı açıklamalarda kullandığı "Yakında detaylı açıklama yapacağız" ifadesi, oyunun 2019 yılı bitmeden piyasaya sürülebileceğinin işareti olabilir.

Oyunun tam versiyonunun 2019 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi planlansa da çıkış tarihinin 2020 yılının başlarına kayabileceği düşünülüyor. Warcraft 3'ün tamamıyla yenilenmiş versiyonu olarak karşımıza çıkacak olan Warcraft 3: Reforged; yalnızca grafik yenilemelerini değil, aynı zamanda oynanış iyileştirmelerini ve çoklu platform desteğini de içeriyor olacak. Bunların yanı sıra oyundaki görevler ve çevrimiçi ögelerin aynı kalması planlanıyor.