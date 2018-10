Warface'in Battle Royale Modu Ekim'de Xbox One'a Geliyor

Warface'in PC platformunda hâlihazırda mevcut olan battle royale modu, Ekim ayı içerisinde Xbox One'a da geliyor.

Son yıllarda milyonlarca oyuncuya ulaşan Battle Royale konseptine sahip olan PlayerUnknown’s Battlegrounds veya Fortnite gibi oyunları görmeyen olmasa gerek. Bu tür oyunlar bu kadar çok ilgi görünce haliyle bu oyunların farklı varyantları ortaya çıkıyor veya bu tür oyunlara az da olsa benzeyen oyunlara Battle Royale modları ekleniyor. Pastadan herkes payını almalı öyle değil mi?

Battle Royale furyasına katılanların en çok ses getiren örneği 'Call of Duty: Black Ops 4' olsa gerek; zira Call of Duty serisi oldukça köklü bir seri ve gerçekçi atış mekanizmalarına sahip. Bunun bir başka örneği, Crysis ve Ryse: Son of Rome gibi harika oyunlara imza atan Crytek’in Warface oyununda gerçekleşecek. Ücretsiz bir oyun olan Warface, PC platformunda oldukça popüler bir oyun. PC platformunda hâlihazırda battle royale moduna sahip olan Warface, bu moda çok yakında Xbox One üzerinde de yer verecek.

Warface’in battle royale modunun maksimum oyuncu sayısı üç haneli rakamlarla ifade edilmiyor ve oyunun haritası da nispeten küçük. PUBG ve Fortnite’a kıyasla daha az heyecan arayan oyuncuların Warface’e bir şans tanıması iyi bir fikir olabilir.