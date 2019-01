Warner Bros, Lego Oyununu Dijital Platformlardan Çekiyor

Eğer Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi hayranıysanız, sizi biraz hayal kırıklığına uğratacak bir haber ile karşınızdayız. Warner Bros, Lego: Lord of the Rings ve Lego: The Hobbit oyunlarını Steam dahil tüm dijital mağazalardan kaldırdı.

Lego oyunlarının dijital mağazalardan kaldırıldığı ilk olarak ünlü oyun sitesi Kotaku'da paylaşıldı. Sitede yapılan açıklamaya göre, oyunları daha önce satın almış olanlar, oyunu tekrar indirebilecek fakat ilk kez satın almak isteyenler maalesef satın alamayacaklar. Warner Bros'un bu iki oyunu neden kaldırdığı hakkında bir açıklama yapılmadı. Özellikle Lego: Hobbit, Lego: Lord of the Rings'e göre oyuncular tarafından daha çok beğenilmiş bir oyundu. Lego: Hobbit, Peter Jackson'ın Beklenmedik Yolculuk ve Smaug'un Çorak Toprakları isimli iki filmini kapsıyordu. Ayrıca oyuna yakın zamanda 3. film olan Beş Ordunun Savaşı'nın da eklenmesi planlanıyordu. Kotaku, Aralık ayında iki Lego oyununun da Humble Store'da ücretsiz olduğunu paylaşmıştı. Sitede paylaşılan habere göre, Warner Bros'un bu iki oyunu kaldırma sebebi, oyunlara gelen düşük talep. İLGİLİ HABER Epic Games Store, Hangi Oyunun Ücretsiz Olacağını Açıkladı Bir diğer oyun sitesi Polygon da yaşanan bu olay hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada iki oyunun da lisans süresinin dolduğu iddia edildi. Warner Bros'un bu hamlesinin nedenini ve bu iki oyunun geleceğinin ne olacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte öğreneceğiz.

Kaynak : https://www.engadget.com/2019/01/06/warner-bros-pulls-lego-lord-of-the-rings-games/

