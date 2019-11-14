Warner Bros başkanı ve CEO’su Ann Sarnoff, geçtiğimiz çarşamba günü stüdyonun yeni logosunu tanıttı. Logo şu anda Kaliforniya Burbank’teki bir su kulesinin üzerinde görülebiliyor.

Warner Bros oldukça uzun zamandır piyasada olan bir eğlence firması. ABD’li şirketin kuruluşu ise 1923 yılına dayanıyor. Haliyle 2023 yılı onlar için özel bir anlam ifade ediyor. Bu nedenle de şirketin 2023 yılı için özel bir vizyonu ve hedefi var.

Şirketler zaman zaman logolarında değişikliğe giderler. Bazen çevrelerindeki etmenlerden dolayı bazen de kendi içlerinde yaptıkları yenilikler sebebiyle bu kararı almalarına sık sık şahit oluyoruz. Logosunu yenileyen en son firmalardan biri olan Warner Bros ise bu kararı 2023 çizgisi çerçevesinde aldı.

Bugs Bunny'li Tanıtım

Firmanın CEO’su Sarnoff, yeni logoyu özellikle Looney Tunes çizgi filmlerinde sık sık gördüğümüz su kulesine benzeyen su kulesini kullanarak tanıttı. Sarnoff, “Yüzüncü yıldönümümüze yaklaşırken, markamızın neyi temsil ettiğine ve hangi değerleri sunduğuna bakmak istedik. Güçlü bir firmanın sadece yol haritası çizmediğini, bir amaç hissi de verdiğini biliyoruz.Ve bu kim olduğumuzu işçilerimize, ticari ve yaratıcı ortaklarımıza ve dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza daha iyi anlatmamıza yardımcı oluyor.” diye konuştu.

Yeni logonun tanıtımı sırasında, şirketin yaklaşık 500 kadar çalışanı meşhur su kulesinin etrafına toplandı. Yaklaşık 50 metre yükseklikteki su kulesi, Hollywood’da Burbank yolundaki en ikonik yapılardan biri.

Logoyla beraber misyon da yenilendi

Warner Bros’un yenilik hareketleri yalnızca logoyla sınırlı kalmadı. Firma ayrıca internet sitesinde görülebilen misyonunu ve kendisini pazarda konumlandırma şeklini de değiştirdi. Daha önce “Dünyanın en ilham verici hikaye anlatıcılarıyla birlikte dünyanın lider olağanüstü eğlence yaratıcısı ve dağıtımcısı olmak” şeklinde tanımlanan görev, yerini “Hikayelerin gücüne inanıyoruz” ifadesine bıraktı. Firma bu yeni görüşünü, HBO Max’in de yayına başlayacak olmasının da etkisiyle benimsedi.

Sarnoff, WB olarak 100 yıla yakın bir süredir insanların eğlenmesini sağladıklarını ancak bunu tek başlarına yapmadıklarını, en başından beri dünyanın en iyi hikaye anlatıcılarıyla birlikte çalıştıklarını ve bu vizyonlarını beraber gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu hikaye anlatıcılarının özel dehalarının onlara hitap ettiğini ve ilham verdiğini, onları yeni fikirlerle tanıştırdığını söyleyen CEO, yaptıkları her işin kalbinin onlar olduğunu söyledi.

Yeni logonun 2020 yılında ekranlarda belirmeye başlaması bekleniyor. Logo ayrıca site üzerinden de yayınlandı.