Bir dönem dünyanın en zengini olan ünlü iş insanı Warren Buffett, son yıllarda sık sık gündeme gelen bir şirket birleşmesini değerlendirdi. Apple’ın Tesla’yı satın alacağına yönelik haberleri değerlendiren Buffett, bunun saçma bir fikir olacağını söyledi.

Teknoloji devi Apple ile günümüzün en gözde otomotiv şirketlerinden olan Tesla’nın olası bir şirket evliliği yapacağına dair neredeyse her ay bir haber çıkıyor. Apple’ın otomotiv sektörüne yönelik bazı gizli yatırımları olduğu, özellikle otonom sürüş sistemleri üzerine yoğunlaştığı biliniyor. Tesla ise bu çalışmaları açık bir şekilde yürüten, yüksek teknolojiye sahip bir şirket.

Geçtiğimiz haftalarda 1 trilyon dolar piyasaya değerini aşarak tarihe geçen dünyanın en değerli şirketi Apple’ın finansal gücü, bir değil birkaç Tesla’yı aynı anda satın almaya elverişli düzeyde. Bu tip konularda sektörlerdeki hemen hemen herkesten daha geçerli görüşleri olan Warren Buffett ise bu birleşmeyi desteklemiyor.



Warren Buffet (sağda), bir dönem kendisini geçerek dünyanın en zengin insanı olan Bill Gates ile birlikte

Perşembe günü Fox News’a açıklamalarda bulunan Buffett, Apple’ın Tesla’yı satın almasının çok zayıf bir anlaşma, çok kötü ve saçma bir fikir olacağını açıkladı. Buffett’in bu görüşünün arkası elbette boş değil. Kendisi otomotiv sektöründeki rekabetin artması konusunda ısrarcı. Eğer Apple Tesla’yı satın alırsa rekabet ortadan kalkacak, tekelleşme ağır basacak. Tekelleşme ortamında rekabetin bulunmaması, otomobil fiyatlarının tüketici faydasına uzak şekilde belirlenmesine yol açabilir.

Apple’ın Tesla’yı satın alarak otonom sürüş teknolojileri konusunda büyük bir iş gücüne kavuşması çok mantıklı görünen bir plan. Madalyonun diğer tarafında ise Apple logolu araçlar görmenin riski var. Bu risk, Tesla’nın şu sıralar sahip olduğu bir riski ifade ediyor. Apple, trafik kazalarıyla anılmak isteyen bir şirket olmayacaktır.

Warren Buffett, Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın tartışmalı yaklaşımları hakkında da konuştu:

Buffett, Tesla’yı daha özel bir şirket haline getirmek için fon sağlayan en büyük yatırımcılardan birisi. Musk’ın Tesla’yı özelleştirmeye yönelik davalara konu olan ifadeleri için Buffett, bir hata yapılırsa hemen düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Ünlü iş adamına göre Musk, eski üretken kimliğini bir an önce geri kazanmalı.