Warren Buffett, Bill Gates'i Yüzük Alması İçin Trollemiş

Yeni bir kitapta yayınlanan anıya göre Warren Buffett, yıllar önce Bill Gates'i 400 milyon dolarlık bir nişan yüzüğü alması için trollemiş. Ancak Gates, bu teklifi reddederek daha "mütevazı" bir yüzük tercihinde bulunmuş.

“The Deals of Warren Buffett Volume 2: The Making of a Mlionaire” adlı kitapta yer alan bilgilere göre an itibarıyla dünyanın en zengin 7. insanı konumunda bulunan Warren Buffett, günümüzden yıllar yıllar önce Bill Gates'e 400 milyon dolarlık bir nişan yüzüğü almayı tavsiye etti ancak Gates, bu kibar(!) teklifi reddetti.

Berkshire Hathaway CEO’su olan dünyaca ünlü iş insanı Warren Buffett, aynı zamanda Microsoft’un kurucusu olan Bill Gates’in oldukça yakın bir arkadaşı. Kitapta yer alan bilgilere göre Buffett, Gates 1993 yılında mevcut eşi Melinda ile evlenmeye hazırlanırken Gates’e kendisinin 1951’de evlenirken servetinin yüzde 6’sını nişan yüzüğüne verdiğini söyledi ve onun da benzerini yapması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Warren Buffett, Bill Gates'e kendi şirketinden yüz milyonlarca dolarlık bir yüzük almayı teklif etti

Hikayeye göre Gates ve müstakbel eşi Melinda, 1993’te yüzük almak için ABD’nin Omaha kentine uçtu. Buffett, çifti bizzat havaalanından aldı ve onları yaklaşık dört yıl önce satın almış olduğu mücevher şirketi Borsheims’a götürdü. Buffett burada Gates’e kendi nişan yüzüğü için harcadığı serveti örnek göstererek kendisinin de aynısını yapmasını tavsiye etti. Elbetteki bu tavsiye, yüzük bizzat Buffett’ın şirketinden satın alınacağı için daha çok bir “trolleme” girişimiydi.

O günlerde serveti yalnızca 6,2 milyar dolar olan Gates, Buffett’ın bu espriyle karışık teklifini reddetti. Buffett, Gates’i trollemeye çalıştığı gün ile ilgili olarak, “O pazar günü, umduğum kadar büyük(!) bir gün geçirmedik” ifadelerini kullanıyor. Gates, nişan yüzüğü için yüz milyonlarca dolar harcamasa da 1994 yılında Melinda ile evlendi ve 25 yılı aşkın süredir evlilikleri devam ediyor.