Watch Dogs'un açık dünyası yeni bir mod sayesinde çok daha canlı bir hal aldı.

Günümüz konsol oyunları söz konusu olduğunda Ubisoft’un sermayesi açık dünya oyunları oldu. Çıkarttığı oyunlar birçok kişi tarafından eleştiri bombardımanına tutuluyor olsa da şirketin ve stüdyolarının açık dünya formatında gitmeye devam etmek istedikleri ve bu konuda yeni fikirler ürettikleri yadsınamaz bir gerçek.

Watch Dogs’un ilk oyunu, Assassin’s Creed’in ilk oyunu gibi takdire şayan bir deneme ancak kritik bir girişimdi. Oyun mükemmel olmasa da iyiydi. Oyunun en büyük eksikliği ise açık dünya oyunu olmasına karşın cansız bir Chicago ortamında geçmesiydi. Bu sebeple bir modder, oyunun gerçek potansiyelini ortaya çıkarmayı kendine görev edindi.

Windows bilgisayarlarda oynanabilecek Living_City modu ile birlikte kullanıcı etrafında daha çok gelişigüzel görevlere yer verilmiş ve bunun gibi birçok değişiklik yapılmış. Oyun daha büyük olmasa da kesinlikle daha canlı bir hal almış. Mod sayesinde, orijinal oyunun başarmaya çalıştığı "canlı bir şehir ortamı" fikri gerçek olmuş.

Modun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.