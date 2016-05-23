‘Watchmen’ Dizisinden ve Rorschach'dan İlk Görüntüler Geldi(

2019 yılında yayın hayatına başlayacak olan Watchmen dizisine dair ilk görüntüler, Altın Küre Ödül Töreni’nde ortaya çıktı. Ayrıca Rorschach da ilk defa görülmüş oldu.

Zack Snyder’in yönettiği, Alan Moore ve David Gibbons’un ikonik çizgi romanından uyarlanan ilk Watchmen filmi büyük sansasyon yaratmıştı. HBO geçtiğimiz yıl yayınladığı kısa videoların ardından ilk defa yeni bir video yayınlarken, serinin en ikonik karakteri Rorschach’ı da görmüş olduk.

Dizide yer alacak olan Jeremy Irons’ın Ozzymandias’ı oynayacağı konuşulsa da tanıtım videosunda bu konuda bir açıklama yok. Gördüğümüz ilk ana karakter, Rorschach oldu. Bu maskenin altında kimin olduğu henüz açıklanmış değil. Hikayenin orijinal çizgi romanın ve filmin bittiği noktanın sonrasında geçtiğini göz önüne alırsak, en mantıklı tahminlerden bir tanesi siyahi bir Amerikalı olan Reggie Long’un bu karaktere büründüğü. Watchmen, DC Comics’e ait olan bir şirketin yayınladığı bir seri idi ve DC evreninde 2016 yılında başlayan Rebirth serisinde Ozzymandias ve Dr. Manhattan, DC evrenine geri dönüş yapmıştı. Şu anda çizgi romanlarda devam etmekte olan Doomsday Clock adlı hikayede ise Rorschach ismini Reggie Long taşıyor. Reggie, orjinal Rorschach’ın psikiyatristinin oğlu. Babasının eşyaları arasında bulduğu günlükler ve notlardan esinlenen genç adam bu karaktere girdi.

Serinin yapımcıları, orijinal yapımın 80’li yıllara, Reagen (Dönemin ABD Başkanı), Thatcher (Demir Leydi lakaplı eski İngiltere Başbakanı) ve Gorbachev (kafasında garip bir iz olan Rus Devlet Başkanı) dönemine yönelik bir eser olduğunu belirterek, yeni seride Trump, Putin ve May gibi karakterlerin olduğu dünyaya uygun bir hikaye anlatacaklarını söylüyorlar.

Watchmen 2019 yılında HBO ekranlarında olacak. Serinin de en az film kadar sert ve politik olacağı konuşuluyor.