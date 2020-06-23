Apple, geliştirici konferansı WWDC 2020’de Apple Watch’ların işletim sistemi olan WatchOS’un yeni sürümü WatchOS 7’yi de tanıttı. Birçok yeni özellikle gelen WatchOS 7, koronavirüse karşı alınması en önemli tedbirlerden el yıkama için de etkili bir özellik sunuyor.

Apple’ın dün tanıttığı yeni işletim sistemi sürümleri arasında Apple Watch’ların işletim sistemi olan WatchOS’un yeni sürümü WatchOS 7 de bulunuyordu. Özellikle arayüz kısmında önemli değişikliklerigetiren WatchOS 7, Siri için de pek çok geliştirme sunuyor.

WatchOS 7, diğer yeniliklerin yanında koronavirüs önlemlerinden biriyle ilgili de bir özellik getiriyor. WatchOS 7’de bulunan el yıkama özelliği, kullanıcı ellerini yıkadığında otomatik olarak algılıyor ve kullanıcının ne kadar süre ellerini yıkadığını takip ediyor.

Uzmanlar tarafından önerilen 20 saniyelik el yıkama süresini temel alan WatchOS 7’nin yeni özelliği, el yıkama işlemi boyunca kullanıcıya uyarı sağlıyor. Bu sayede kullanıcının doğru bir şekilde ve yeterli sürede ellerini yıkaması sağlanacak. Apple Watch, el yıkama süresini takip edebilmek için akan suyun ve köpüren köpüğün sesini de dinleyecek.

Koronavirüs salgınının bütün dünyada etkili olduğu bu günlerde virüse karşı önlem almak çok önemlidir. Ellerin yıkanması da yüzeylerden de bulaşabilen koronavirüsten korunmak için oldukça önemlidir. Bu nedenle WatchOS 7’yle gelecek el yıkama uyarısı özelliği, el hijyeni için güzel bir hatırlatma olabilir.

Birçok yeni özellikle beraber gelecek WatchOS 7’nin geliştirici beta sürümü bugün yayınlandı. Bu beta sürüme sadece Apple Geliştirici Programı’na dahil olanlar erişebiliyor. WacthOS 7’nin halka açık beta sürümü ise temmuz ayında yayınlanacak. Kararlı sürümün yayınlanması ise sonbahar aylarını bulacak.

WatchOS 7’yle gelecek el yıkama uyarısının videosu: