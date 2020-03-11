watchOS 7, Birden Çok Ülkenin Bayrağıyla Gelecek

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, önümüzdeki aylarda duyurmayı planladığı yeni teknolojilerin hazırlıklarını yapıyor. Haziran ayında yapılması öngörülen Worldwide Developers Conference (WWDC - Dünya Geliştiriciler Konferansı) kapsamında önemli duyurular olacak. Bunlardan biri de iOS 14. watchOS 7’nin de iOS 14’le birlikte gelmesi bekleniyor.

9to5Mac, dahili sistem kodlarına dayanan iOS 14'ün, Apple Watch'ta bazı değişiklikler de içeren birkaç yeni özelliğini ortaya çıkardı. Daha önce watchOS 7'nin dahili bir takometre ile “Infograph Pro” adlı yeni bir saat kadranı tanıtacağını duyurmuştuk. Daha önce açıklandığı gibi, takometre, kadranın etrafında, seyahat süresine bağlı olarak hızı ve mesafeyi ölçmek için kullanılan bir analog saat ölçeği olarak karşımıza çıkıyor.

watchOS 7'de ülke bayrakları olacak:

Ayrıca watchOS 7’de, farklı ülkelerden bayraklar gösterecek olan yeni bir saat kadranı var. Bu saat arayüzünün hangi komplikasyonları gösterebileceğiyle ilgili henüz ayrıntılar mevcut değil ancak arayüzün nasıl görüneceğini hayal etmek isterseniz aşağıdaki görsele bakabilirsiniz. Apple’ın bayrak ile ilgili hamlesi, bir tür satış politikası olarak yorumlanıyor. Söz konusu bayraklar arasında Türk bayrağı yer alacak mı, bekleyip göreceğiz.

Ayrıca son zamanlarda Apple'ın iMessage, AirDrop veya diğer uygulamalar aracılığıyla kişisel saat yüzlerini başkalarıyla paylaşma yöntemi üzerinde çalıştığı öğrenildi. Bununla birlikte arayüzler, bazı Apple Watch modellerine özel olan Nike ve Hermès gibi tüm saatlerle paylaşılabilir olmayacak.

watchOS 7'nin uyku takibi desteğini içermesi bekleniyor. iOS 14 kodlarına dayanarak, ilgili verileri doğrudan saat kadranlarından göstermek için yeni bir “Uyku” komplikasyonu olacağını söyleyebiliriz. Böylelikle tüketiciler, uyku kalitelerinin ne düzeyde olduğuyla ilgili detayları takip edip, bu bağlamda çeşitli önlemler alabilecekler.

watchOS 7'de ebeveynleri sevindirecek bir özellik de bulunuyor. Ebeveynler, kendi iPhone'larını kullanarak çocuklarına ait bir Apple Watch'u yapılandırabilecekler. Söz konusu Apple Watch, ilişkilendirilmiş iPhone'la değil, saati kullanacak çocuk için oluşturulacak bir iCloud hesabıyla entegre olarak çalışacak. watchOS 7 ile ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.