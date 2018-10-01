Çok yakında Amerika'nın bazı bölgelerinde uygulamaya geçecek olan sürücüsüz taksi uygulamasından dolayı pek çok kişi oldukça endişeli.

Google'ın sürücüsüz araba projesi Waymo, önümüzdeki üç ay içerisinde Phoenix bölgesinde taksi hizmeti vermeye hazırlanıyor ve bir ön gösteri ya da tanıtım olmadan hizmete sunulacak. Artık ön koltuğunda sürücüsü olmayan ticari hizmetin devreye girmesi için neredeyse her şey hazır ve Waymo'nun teknolojisi ciddi bir denetim uygulanmadığı için eleştiriliyor.

Amerika'da bir şirket yeni bir uçak, araç ya da medikal tıbbi bir cihaz kullanmak isterse bunun güvenli olduğuna dair kapsamlı bir süreçten geçmesi gerekir. Ancak Amerika şu an bunu sürücüsüz araçlar için uygulamıyor. Uygulanan yasalara göre Waymo, halka açık alanlar da dahil olmak üzere Arizona eyaletindeki tüm sokaklara sürücüsüz bir şekilde onaya bağlı olmaksızın girebilir.

Beyaz Saray'a danışmanlık yapan Princeton Üniversitesi'nden bilgisayar bilimleri uzmanı Ed Felten konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bazı hükumet organlarının, kendi kendini süren bir aracın tasarımını ve güvenilirliğini incelemesini düşünürseniz, bu çok zor bir görevdir" ifadelerine yer verdi. Sürücüsüz yol alacak bu araçların da diğer araçlar gibi gerekli yönetmeliklere uymaları gerekmekte ancak şu an için Amerika bu konuda gerekli önlemleri almamış görünüyor.

Konuyla ilgili olarak yetkililer ve uzmanlar deyim yerindeyse ikiye bölünmüş durumda. Bazıları bu durumu "akıl almaz" gibi açıklamalarla yorumlayıp özellikle teste tabi tutulmamış sürücüsüz araçların yollarda yer almaması gerektiğini savunurken, bir diğer kesim ise sürücüsüz otomobillerin faydalarından ve avantajlarından bahsediyor.

South Carolina Üniversitesi'nde araştırmacı olan Bryant Walker Smith ise konuyla ilgili olarak "Güvenli olmak teriminin ne anlama geldiği konusunda bir fikir birliği ya da güvenilirliği kanıtlamak için herhangi bir ortak yol yok" açıklamasında bulundu ve durumun bir fikir birliğiyle çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bu tartışmalar uzun süre devam edecek gibi gözüküyor. Öte taraftan Waymo ise muhtemelen bu tartışmaları kulak ardı edip gerekli koşullar sağlandığı zaman faaliyete geçecektir diye düşünüyoruz.