Değişen poliçeler ve kullanıcı sözleşmeleri dolayısıyla web siteleri bazı uyarılar göstermek zorunda. Bu uyarılardan ve interaksiyonlardan bıkan bir sanatçı, 30 saniyelik bir video hazırlamış.

Web siteleri, yasal olarak izninizi almaları gereken konularda sorular sorarlar (çerezler gibi). Bunun dışında, kullanıcılarla ilişkilerini ilerletmek için onları haber bültenlerine kayıt olmaya, sitelerini sosyal medyada takip etmeye davet ederler. Bunun için de hemen her site benzer arayüzler kullanır. Dikkat çeken bu arayüzler, kullanıcı için en kolay olan sistemle tasarlanmıştır.

YouTube’da yer alan UX Live adlı kanalda yayınlanan video klip, 2018 yılında bütün sitelerin nasıl gözüktüğünü eğlenceli bir şekilde anlatıyor.

Videoya gelen yorumlarda ise insanlar videodaki arayüze eklenmesini istedikleri diğer şeyleri paylaşmışlar. Twitter’dan “Haberin tamamını okumak için tıklayın.” ve “Haberin tamamını okumak için lütfen kayıt olun.” butonlarının eklenmesi talebi gelirken, bir kullanıcı da “Bu site konum bilginize erişmek istiyor” uyarısını eklemelerini istemiş. Reddit’te ise otomatik olarak oynamaya başlayan bir videonun eksik olduğu belirtilmiş. Ayrıca “Ben robot değilim” testi de videoya eklenmesi talep edilen bir başka arayüz elemanı.