2018 Model iPhone'ların Tanıtımını Canlı Yayınla Aktarıyoruz

iPhone lansmanını takip etmek istiyor ancak kuru kuru izlemek istemiyorsanız, Webtekno YouTube kanalı aracılığı ile yayını canlı takip edebilirsiniz.

Son iPhone çıktığından beri konuşulan ve pek çok iddialarla gündeme gelen yeni nesil iPhone’lara duyulan özlem, bugün itibarı ile bitiyor. Saat 20.00’da başlayacak konferansla tanıtılması beklenen 3 yeni iPhone modeli, bu sene yalnızca özellikleriyle değil fiyatlarıyla da çok konuşulacak gibi duruyor.

Bizler de bu önemli konferansı Webtekno YouTube kanalından sizlere canlı olarak sunuyoruz. iPhone’ların dışında pek çok diğer ürünün de tanıtılacağı konferansta, Apple Watch’tan yeni iPad’lere kadar Apple’ı Apple yapan ürünlerin yeni versiyonlarını görmeyi umuyoruz.

Aşağıdaki videodan iPhone konferansını Webtekno üzerinden canlı yayınla takip edebilir, canlı yayın sırasında yorumda bulunarak bu heyecana bizlerle birlikte ortak olabilirsiniz. En üst versiyonunun 15 bin TL gibi bir fiyata çıkacağı söylenen bu yeni cihazların hangi özelliklerle çıkacağı, “gerçekte” kaç TL’den satışa sunulacağı gibi pek çok soruya bu akşam itibarı ile cevap bulmayı umuyoruz.