Facebook kullanımı üzerine düzenlediğimiz Tek Soruluk Dev Anket’in son bölümüne 14 binden fazla okuyucumuz katıldı. Ortaya çıkan sonuçlar, insanların neredeyse yarısının Facebook kullanmayı tamamen bıraktığını gösteriyor. Bunun haricinde, sosyal medya alışkanlıklarımızın nasıl değiştiğine dair ilginç detaylar da ortaya çıktı.

Facebook, artık 15 yaşını dolduran bir mecra. Bağlı olduğu aynı isimli küresel şirketin bünyesinde Instagram, WhatsApp ve Oculus gibi markalar da var. Her birisi sosyal medya mecralarının farklı bir boyutunu temsil ediyor. Bir şirket olarak geleceğe fazlasıyla kafasını takan Facebook, bunun için gerekli önlemleri alıyor.

Tüm bunlara rağmen, Facebook’u kendisi yapan o mavi arayüzlü ana hizmet Facebook.com’un trafiği gün geçtikçe azalıyor. Kullanıcıların birer birer platformu terk edip, farklı mecralara geçtiklerini görüyoruz. Mark Zuckerberg’in kullanıcı verilerinin güvenliğine ilişkin samimiyetsiz tavrı, çoğu insanı soğutmuş durumda. Görünüşe göre #DeleteFacebook gibi kampanyalar da dünya çapında işe yaradı.

8 Şubat 2019 cuma günü açtığımız ankete, hafta sonu boyunca 14.704 okuyucumuz katıldı. “Facebook kullanıyor musunuz?” sorusuna verilen cevapların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Hayır, tamamen bıraktım. Artık Facebook kullanmıyorum: %49 (7154 kişi)

Zaman zaman kullanıyorum: %31 (4538 kişi)

Evet, hala eski günlerdeki gibi kullanıyorum: %9 (1349 kişi)

Facebook’u bırakmayı düşünüyorum: %7 (1037 kişi)

Sosyal medya kullanmıyorum: %4 (625 kişi)

Genelleme yapma güç, ancak sonuçlara göre teknoloji medyasını takip eden insanların neredeyse yarısı Facebook platformunu tamamen terk etmiş durumda. 31’lik oranla “zaman zaman kullanıyorum” diyenler de ikinci sırada yer alıyor. İki cevaba oy verenlerin oranı ise %80’i buluyor ki bi Facebook’un itibarı için acı bir tabloyu öne sürüyor.

Kalan %20’lik oyların %7’si de Facebook’u bırakmayı düşünenlere ait. Yani potansiyel olarak %80’in içerisine dahil olmayı bekleyen kişiler de var. Sosyal medyada hiç bulunmadığını söyleyenlerin oranı ise %4.

Facebook’u eski günlerdeki gibi kullanmaya devam edenlerin orani %9 olarak karşımıza çıkıyor. Bu da her 10 kişiden 1’nin sadık bir Facebook kullanıcı olduğunu gösteriyor. Diğer kişiler ya platformu çoktan terketmiş ya da terk etmek üzere olanlar.

Peki insanların Facebook kullanmalarını sağlayan şey ne?

Gelen yorumlardan hareketle ankete katılan okuyucularımız, şu etmenleri sıraladılar:

Aktif gruplar (AOG vb.)

Çeşitli sitelerde ya da oyunlarda hızlı giriş imkanı

Kullanmama nedenleri arasında en çok göze çarpan şey ise yükselen yaş oranı oldu. Ayrıca reklam sayılarının artması ve etkileşim oranlarının düşmesi de platformu terk etmek için sebep olarak gösteriliyor.

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