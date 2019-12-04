Bu yıl 7. kez düzenlenen Boğaziçi Bilişim Ödülleri'ne Webtekno olarak beşinci kez aday olduk. Şimdi sırada siz değerli okuyucularımızın oylarıyla, ödüle yeniden ulaşmak var. Resmi oylama sürecinde son 2 güne girdik. Peki oylamaya katılmak için ne yapmanız gerek?

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü, son yedi yıldır sektörün en prestijli ödül törenlerinden birisini düzenliyor. Farklı kategorilerde pek çok bilişim ve teknoloji firmasının yarıştığı ödüller için her yıl halk oylaması düzenleniyor. Oylama sayesinde, katılım sağlayan herkes ödülün sahibini belirleyebiliyor.

2015 yılından bu yana Webtekno olarak Boğaziçi Bilişim Ödülü'nü toplamda 6 kez kazandık. Şimdi yeniden En İyi İçerik Sitesi dalında adayız. Diğer değerli adaylar ile aynı kategoride bulunmak, değerli oylarınız ile ödüle ulaşmak için gün sayıyoruz. Bilmelisiniz ki oylarınızla alınan bu ödüller bizim için oldukça anlamlı.

Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde nasıl oy kullanılır?

Buraya tıklayıp oylama sayfasına gidebilir,

Oy ver butonuna tıklayarak her kategori için favori markanıza oy verebilirsiniz,

butonuna tıklayarak her kategori için oy verebilirsiniz, En İyi İçerik Sitesi dalında Webtekno'ya oylarınızı bekliyoruz.

Diğer değerli içerik siteleriyle bu kategoride yarışmak, siz değerli takipçilerimizin karşısına çıkmak son derece gurur verici. Boğaziçi Bilişim Ödülleri'ne yine sizin oylarınızla kavuşmak için gün sayıyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Oylama 6 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.