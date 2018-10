WHFR: Yüreğinizi Kaldırıp Dans Ettirecek 10 Korku Filmi

Bu reçetede yer alan her şeyi tüketmek zorunda değilsiniz. Zira biz ilaç yazmıyor, ancak alfabedeki tüm vitaminlerin eksikliğini aynı anda yaşatıp, betinizi benzini attıracak filmleri listeliyoruz. Kalbiniz, psikolojinize dans etme teklifinde bulunurken, karanlıkta yalnız yürümek istemiyorsanız, hoş geldiniz.

Korku sineması yapmak ya da izleyicisi olmak herkesin harcı değildir. Son zamanlardaki korku filmlerinin hepsinin birbirlerine benzemesi de bundan. Artık yapımcılar para harcamamak için aynı yaşlı kadını farklı makyajla en az 3 filmde oynatıyorlar. Hatta bazı filmlerde kullanılan evler bile aynı. Senaryolar deseniz yerlerde sürünüyor. Her şeye rağmen, korkutmaktan çok daha fazlasını vadeden filmler de var.

Webtekno Haftalık Film Reçetesi’nin ilk bölümünde 10 bilim kurgu filmini listelemiştik. Bu kez size hayatınız boyunca unutamayacağınız korku filmlerini listeliyoruz. Bu filmleri çekenlerin çocuklarının hiç de normal geçmediğini düşünüyor, eğer varsa mevcut çocuklarına da sabır diliyoruz.

(Arada izledikleriniz çıkabilir, izlemeyenleri mazur görün)

10. The Blair Witch Project (Blair Cadısı)

Kendisinden sonraki korku filmlerine tarzıyla ilham olan bir yapımla başlayalım. Blair Cadısı, belgesel tarzı amatör çekimleriyle çıkış yaptığı 1999 yılında büyük ses getirdi. Filmin hala tamamen gerçek olduğunu düşünenler de var, elbette gerçek değildi. Sonrasında gördüğümüz, işin suyunu çıkaran Paranormal Activity ve REC gibi seriler bu filmden ilham aldılar. Filmin 2016'da yeni bir versiyonu vizyona girdi, çok kötü olduğu için ilkini izlemenizi tavsiye ediyoruz. Hıçkırık sorununa birebir:

Fragman:

9. The Others (Diğerleri):

Nicole Kidman ablamızın harika bir performans sergilediği film, korku sinemasının en özgün eserlerinden birisi. Zira klişelerden uzak bir senaryosu, bu senaryosunun üzerine oyunculuklarla hisleri doruğunda yaşatıyor. Dandik korku filmleri sizi sinirlendiriyorsa, bunu izleyin deriz. Yan etkisi bunalım olan antidepresan etkisi yaratır.

Fragman:

8. Baskın (Evet, Türk filmi):

Ülkemiz korku sinemasının en iyi örneklerinden (belki de en iyisi) birisi olan Baskın, yakında yayınlanmasını beklediğimiz Netflix’in Türk dizisini yöneten Can Evrenol’un adını dünyaya duyurdu. Kendisinin her ne kadar en iyi olma yarışına katılmak istemeyen birisi olsa da, klişe Türk korkularından epey farklı bu yapımı size sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu arada, Evrenol’un son filmi The Housewife’ı da uykudan önce aç karna izleyin deriz.

Fragman:

7. A Quiet Place (Sessiz Bir Yer):

Sürekli sessiz şekilde yaşamak zorunda kalan ailenin hikayesi. Elbette filmi izlememiz için çok fazla ses çıkması gerek. Merak etmeyin, sessiz bir yerde geçen bu filmde her sesin bir anlamı var. Özellikle ailenin neden sessiz kalmak zorunda olduğunu anlayınca işler garipleşmeye başlıyor.

Fragman:

6. Hereditary (Ayin):

2018 yapımı olan sıradaki filmimiz, kısa sürede korku sineması tarihine adını yazdırdı. Türkçe adı Ayin olsa da konuyla çok da ilgisi yok. İçe kaçmalı, içten çıkartmalı, çarpmalı çarpılmalı filmlerden çok uzak bir yapısı var. Film bittikten sonra, filmin bıraktığı tartışmalarla ve akıl karmaşıyla baş başa kalacaksınız. İzlediğine kafa yormayı sevenler için birebir olmuş.

Fragman:

5. Sings (İşaretler):

Uzaylı istilası konulu bir korku filmi izlemek isteyenler, hala bu filmi izlemeyenler olduğunu biliyoruz. Mel Gibson’un eşini kaybedip kendini çocuklarına adayan bir babaya hayat verdiği film, kilit sahneleriyle sonuna kadar tuvalete gitmenize izin vermeyecek. Bu nedenle filmi izlerken yanınızda su bulundurun ama içmeyin, sadece bulundurun. Gerilim ve gizem türünde olan bu film, bazı sahneleriyle korku türüne de girebilir.

Fragman:

4. Sixth Sense (Altıncı His):

Hala izlemeyenler için listede bulunan bir film. Akıllara kazınan sahneleri ve replikleriyle, senaryosu ve özellikle sonuyla şaşkınlık hissi tüm korkularınızı unutturabilir. Üzerine söyleyecek daha fazla şey de yok zaten. Yapım genel anlamda gerilim ve gizem türlerine girse de, korku ögelerinin yoğun basması dolayısıyla listeye dahil ettik.

Fragman:

3. Psycho (Sapık):

Listedeki en eski film, ancak hala unutulamamasının bir nedeni olmalı değil mi? Korku sinemasının temel tuğlalarını yerlerine koyan Alfred Hitchcock tarafından 1960 yılında çekilen bu şaheser, günümüz sinemasına ilham olmuştur. Korku, filmden beklemeniz gereken tek şey olmamalı. Filmin restore edilmiş yüksek çözünürlüklü halini bulmanız mümkün.

Fragman:

2. The Shining (Cinnet):

Jack Nicholson’un 10 üzerinden 100 puanlık oyunculuğu, Stanley Kubrick’in yönetmenliği, Stephen King’in kalemi. Daha ne diyelim? Güzelce koltuğunuza kurulun, birkaç saatlik ihtiyaçlarınızı yanınıza alın ve izleyin. Bu filmi izlemeden de korku filmleri gurusu oluğunuzu iddia etmeyin, darılırız.

Fragman:

1. Get Out (Çık Dışarı):

Get Out, sadece korku konusunda değil, tüm sinema dünyasında son yılların en iyi yapımlarından birisiydi. İnsanları dayanaksız bir şekilde sadece korku duygusuyla sürüklemek yerine, çok yönlü yapısıyla sükse yarattı. Irkçılık konusunu insanları derinden sarsarak işledi. Bu film, bir psikiyatrın yazacağı reçetede yer alabilecek bir film.

Peki sizin listedeki en favori filminiz hangisi?

Eğer farklı film önerileriniz varsa, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Haftalık Film Reçetesi’nin yeni yazısında görüşmek üzere, takipte kalın.