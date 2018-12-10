Webtekno Takipçileri, 2018’in En İyi Akıllı Telefonunu Seçti

Tek Soruluk Dev Anket serimizde, yılın en iyilerini okuyucu ve takipçilerimiz seçiyorlar. 7 Aralık Cuma günü başlayan 2018’in en iyi akıllı telefonunu anketimiz sonuçlandı. Gelin en çok hangi telefonun ve üreticinin oy aldığına yakından bakıp, sonuçları birlikte analiz edelim. Zira sonuçlar, sadece telefonlar hakkında değil, üreticiler hakkında da fikir veriyorlar.

Küresel akıllı telefon pazarındaki ortalama fiyatlar, 2015’ten sonra hızlı bir artış kaydetti. Artık dolar bazında konuşacak olursak bir amiral gemisi 1000 ila 1100 dolar civarında etikete sahip oluyor. Alternatif üreticiler, bu barajı pek uygulamayıp, rekabette fiyat avantajıyla var olabiliyorlar.

Son yıllardaki başarılarıyla ön plana çıkmayı başarmış pek çok alternatif akıllı telefon üreticisi var. Artık piyasada her tüketiciyi memnun edecek tarzda cihaz bulmak mümkün. Adeta üretim patlamasının yaşandığı sektör, artık doyma noktasına geldi. Bu nedenle kimin iyi olduğu, özellikle tüketici gözünden kimin üst sıralarda yer aldığı çok önemli.

Tek Soruluk Dev Anket yazı dizimizin son köşesinde, okuyucu ve takipçilerimize 2018’in en iyi akıllı telefonunu sormuştuk. Bunun için yılın en iyi işlemci yongalarını temel alan bir amiral gemileri listesi hazırladık. Oylama süreci tamamlanmış olsa da o listeye buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi hep beraber sonuçlara geçelim, zira rakamlardan çok, sonuçların içerisinde gizlenen detaylar önemli.

Anketteki “Sizce 2018’de çıkan en iyi amiral gemisi akıllı telefon hangisi?” sorusuna toplamda 12285 kişi oy verdi. Oylar yüzdelik ifade ile şu şekilde dağılım gösterdi:

Üreticiler bazında bakacak olursak, şaşırtıcı sonuçlar var:

Elbette tercihlerimiz farklı olabilir, farklı bir üretici ya da cihazı en iyisi olarak görebiliriz. Nitekim tüketicilerin sahip oldukları genel eğilimler bize rakamlardan fazlasını sunarlar. Bundan 3 yıl öncesinde alternatif üreticiler arasında bulunan Huawei, son amiral gemisi Mate 20 Pro ile ankete katılanların önemli bir kısmından oy aldı.

Huawei’nin aldığı toplam oy, P20 ailesi ankette yer almamasına rağmen %37’ye tekabül ediyor. Samsung, Galaxy S9 ve Note9 ile toplamda %21 oy alarak, üreticiler sıralamasında 2. sıraya yükseliyor. Apple’ın geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan ve yakın zamanda Türkiye’de raflara çıkan amiralleri iPhone Xs ve Xs Max ise %14 oy aldı. Apple’ın iPhone XR ile birlikte toplamda %16 oy aldığını görüyoruz.

Üreticiler bazında ankete göz atacak olursak, asıl sürprizin Xiaomi tarafından yapıldığını görebiliriz. Zira firmanın ilk 3’e giren bir cihazı olmasa da aldığı toplam oy 19’a tekabül ediyor. Bu da üreticiler sıralamasında onu Apple’ın üzerine çıkartıyor.

Kader ortakları: Sony, LG ve HTC

Her biri farklı konularda elektronik devi olan Sony, LG ve HTC, farklı nedenlerle varlıklarını yitirmeye başladıkları akıllı telefon pazarında aynı kaderi paylaşıyorlar. Sony’nin tasarımları genel tüketici algısına hitap etmezken, LG bir türlü dikiş tutturamıyor. Görünüşe göre Güney Koreli devin 2018’de ön plana çıkardığı “ThinQ” marka stratejisi, en azından Türk kullanıcıların gözünde pek işe yaramamış.

HTC’nin Google’ın Pixel serisinin üreticisi olarak akıllı telefon sektöründe önemli bir etkisi var. Nitekim Google etkisinden midir bilinmez, HTC’nin eski günleri mumla aranıyor. Firma her ne kadar özgün tasarımlarla yola çıksa da son yıllarda ağır kayıplar yaşadı. LG, HTC ve Sony’nin ankette aldığı toplam oy %5’e bile yaklaşamadı.

Bilinirlik kurbanları olan firmalar:

OnePlus, bir diğer Çinli üretici olarak OnePlus 6 cihazı ile büyük beğeni topladı. Nitekim iş diğer firmaların yer aldığı bir ankete gelince, mevcut marka bilinirliği onu yukarıya çekemedi. Bu da firmanın net bir şekilde alternatif üretici olduğunu gösteriyor. Marka değeri yerine OnePlus, cihazlarının performansı ile öne plana çıkmayı tercih ediyor.

Asus’un ise özel bir durumu var. Geçtiğimi Mart ayında MWC 2018’de tanıtılan Zenfone 5Z, Türkiye’de o kadar geç satışa sunuldu ki herkes böyle bir cihazın varlığını unuttu. Firma Zenfone 5Z ile sadece %1 oy aldı.

Rakamlarla yeniden kanıtlanan Çin’in gizli zaferi:

Okuyucularımızın, daha önce “En iyi yabancı üreticiyi” seçtikleri anketimizde Çinli markalar, gizli bir rekabet üstünlüğü sağlayıp ülke sıralamasında sürpriz yapmışlardı. Bu anketimizde Çin’in üstünlüğü bariz olsa da sadece Huawei’nin aldığı oy miktarı ile sınırlandıramayız. Çinli üreticilerin cihazlarına verilen toplam oy %58’e tekabül ediyor. Bu da Çin’in gizliden gizliye sektörel liderlik hedefine ulaştığını gösteriyor.

Tek Soruluk Dev Anket’in bir sonraki bölümü 14 Aralık 2018 Cuma günü yayında olacak, takipte kalın.