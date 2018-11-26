Webtekno Takipçileri Bir Akıllı Telefonda Neye Önem Veriyor?

Geçtiğimiz hafta cuma günü düzenlediğimiz Tek Soruluk Dev Anket serimizin yeni bölümünde, bir akıllı telefondan hangi özellikleri beklediğinizi sormuştuk. Oylama süreci tamamlandı, fiyat haricinde bir akıllı telefonu neye göre seçtiğinize dair genel bir kanı oluştu. İlginç bir şekilde tasarım, oylamaya katılan kişiler için o kadar da önemli değil.

Akıllı telefon sektöründeki trendleri yakından takip ediyor ve her fırsatta size aktarıyoruz. Teknik özellikler, tasarım çizgileri gibi pek çok başlığı içerisinde dahil edeceğimiz bu trendlerin büyük kısmı, ana akım üreticiler tarafından belirleniyorlar. Her ne kadar o firmalar, tüketicilerin neyi hoş karşılacağına yönelik milyon dolarlık araştırmalar yapsalar da kullanıcılar, süreci tam anlamıyla önceden belirleme imkanı yakalayamıyorlar.

Bu nedenle, raflarda gördüğümüz akıllı telefonların her biri, diğerine kıyasla bazı konularda ön plana çıkıyor. Tasarımı iyi olan bir telefonun kamerası kötü olabiliyor, teknik açıdan yeterli olan bir telefonun tasarımı kötü olabiliyor. Ekranı çok iyi olmasına rağmen, teknik açıdan yetersiz kalan çok sayıda cihaz var. Bütünsel olarak, aranılan her şeyi bir cihazda bulmak gerçekten çok zor. İşte tam da bu nedenle, Webtekno okuyucu ve takipçilerinin bir akıllı telefonda en çok neye dikkat ettiklerini merak ettik.

Fiyat seçeneği, güncel ekonomik koşullara göre insanların gündeminde süreklilik arz etmiyor. Son aylardaki fiyat artışlarından dolayı, artık akıllı telefonlarının yüzüne bakmadan etiketlere yönelir olduk, fiyat seçeneği ankette çok öne çıkacağı için ona yer vermedik. Sonuç olarak fiyat haricinde kullanıcıların en çok önemsedikleri konular belli oldu.

“Sizin için bir akıllı telefonun en önemli özelliği hangisi?” sorumuza toplamda 11.305 kişi oy verdi. Oylar aşağıdaki gibi dağılım gösterdi:

Performans: %71

Kamera: %13

Tasarım: %11

Ekran: %5

Tasarım, düşünüldüğü kadar ön planda değil:

Ankete katılım sağlayan kişilerin büyük bir kısmı; yonga performansı, hafıza ve RAM miktarı, batarya teknik detayların olduğu performans seçeneğine oy verdiler. Bu baskın oy miktarı, kullanıcıların teknik bilgi kapasitesinin artışta olduğuna dair önemli bir kanıt.

Yıllar önce ilk kameralı telefonlar çıktığında, tercih için önemli bir seçenek haline gelen kamera özelliklerinin, o kadar da oy almadığını görüyoruz.

Asıl dikkat çeken detay ise tasarım seçeneğinin aldığı oy oranı. Normal şartlarda tasarım, firmaların kendi kimliklerini yansıtmak için kullandıkları bir araç olurken, oylamaya katılan kullanıcılar için bu kimlik ayrımı pek de önemli değilmiş gibi duruyor. Zira sadece %11’lik oy oranıyla, performansa karşı ağır bir şekilde geride kaldığını görüyoruz. Yine de bu sonuçlar, Sony gibi tasarım açısından tartışma yaratan bir firmanın ülkemizdeki başarısızlığını açıklamaya yetmiyor.

Bu anketin bir diğer sonucu, daha derinlikli bir araştırmaya kapı aralaması oldu. Tek soruluk olur mu bilinmez, ancak fiyatlar da dahil olmak üzere Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcıları hakkında detaylı bir "dev anket" düzenlemek gerek. Bunun için bizi takip etmeye devam edin.

Önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilir, serinin önceki anketleri ve sonuç değerlendirmeleri için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz: