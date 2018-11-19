Webtekno Takipçileri 'Apple - Samsung' Savaşında Ne Dediler?

16 Kasım’da yayınlanan Tek Soruluk Dev Anket serimizin altıncı bölümünde, Apple ve Samsung rekabetinde son sözün sahibi olan okuyucu ve takipçilerimize malum soruyu yöneltmiştik. Aradan geçen hafta sonu boyunca katılım sağlanan anketin sonucu belli oldu. Detaylara ve oy dağılımlarına değiniyoruz.

Apple, akıllı telefon sektöründe iOS işletim sistemiyle var olmaya çalışan bir firma olarak, küresel pazarda tek tabanca konumunda. Samsung ise düzinelerce akıllı telefon üreticisinin kullandığı Android işletim sisteminin en güçlü temsilcisi olarak algılanıyor. Üretilen ve satılan cihaz açısından liderlik koltuğunu bir türlü bırakmayan Samsung’un en büyük müşterileri arasında Apple da var.

2017’nin Eylül ayında tanıtıldıktan sonra çentikli ekran tasarımını bir furya haline getiren iPhone X’un ekranlarını üreten Samsung olmuştu. Yani her ne kadar yüzeysel anlamda, çetin bir rekabet söz konusu olursa olsun, firmalar arasındaki bazı ortaklıklar da devam ediyor. Her zaman olduğu gibi bu rekabette son sözü söyleyecek olan tüketicilerin ta kendisi. Webtekno takipçi ve okuyucuları, teknoloji tüketicilerini temsilen geçtiğimiz hafta sonu boyunca anketimize katılım sağladılar.

Ankette, “Sizce akıllı telefon konusunda hangisi daha iyi: Apple mı yoksa Samsung mu?” sorusunu yönelmiştik. Toplamda 20.321 kişi oy kullandı, oylar şu şekilde dağılım gösterdi:

Samsung: %53

Apple %47

Elbette her iki şirketi de seçmek istemeyen, bunun yerine diğer üreticilerden bir şık görmek isteyen okuyucularımız da oldu. Onun için burada yer alan “En iyi yabancı akıllı telefon üreticisi hangisi?” anketimizin sonuçlarına göz atabilirsiniz. Şimdi gelin, Samsung ve Apple arasındaki rekabetin oylara nasıl yansıdığını değerlendirelim. Zira ilginç detaylar var.

Apple’ın pazar payı düşük, aldığı oy yüksek:

2018’in ilk çeyreği itibariyle Türkiye’deki akıllı telefon pazarının %19.9’ine hitap eden ABD merkezli Apple, oyların %47’sini aldı. Bu durumda Apple’ın, henüz müşterisi olmayan kullanıcılardan da oy aldığını söylemek mümkün.

Aynı durum, eşit oranda olmasa da Samsung için de geçerli. Zira bu soruya yanıt veren 20.321 okuyucumuzun %53’ü, Türkiye’deki akıllı telefon pazarının %43.9’unu elinde bulunduran Samsung’a oy verdiler. Bu noktada, her iki firmanında temsil ettikleri tüketici kitlesinin oyunu aldıklarını söyleyebiliriz. Android taraftarlarının Samsung’a, iOS taraftarlarının da tek seçenekleri olan Apple’a oy vermelerine şaşırmıyoruz.

İki firmanın arasındaki %6’lık oy farkı, lideri rakamlarla belirlese de, rekabetin hala çok çetin olduğunun da kanıtı. Samsung, pek çok sınıfa uygun telefon üretip, birim başı karını düşük tutarak savaşıyorken Apple, daha az ürün ve daha yüksek fiyat bandından ilerliyor.

23 Kasım 2018 Cuma günü yeni bir Tek Soruluk Dev Anket bölümünde görüşmek üzere, anket önerileriniz varsa, yorumlar kısmından bize ulaştırabilirsiniz.

Not: Pazar payına ilişkin veriler, 14 Ağustos 2018 tarihli BloombergHT raporundan alınmıştır.

Daha önceki anket sonuçları için aşağıdaki listeye göz atmanızı tavsiye ederiz: