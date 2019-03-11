İnternet deneyimi, büyük oranda tarayıcılarımıza göre şekilleniyor. Webtekno takipçileri ise Tek Soruluk Dev Anket köşemizin son bölümünde, kullandıkları tarayıcılar için oy verdi.

Google Chrome, her ne kadar performans konusunda çok ciddi eleştiriler alsa da hala pek çok kullanıcının vazgeçilmezi konumunda yer alıyor. Çoğu genel kullanıcı, ilk defa açtığı bilgisayara doğrudan bir tarayıcı yükleme girişiminde bulunuyor. Gerek Windows, gerek macOS kullanıcılarının Safari, Edge ve Internet Explorer gibi tarayıcılardan hiç haz etmedikleri ortada.

Burada istisnai olarak, tercihleri yerleşik tarayıcılardan yana olan kullanıcıları tezih ediyoruz.Yorumlarımızın genel kullanım oranlarına ilişkin olduğunu belirtmek istiyoruz.

Webtekno takipçilerinin oylarına göre en çok kullanılan internet tarayıcıları şöyle sıralanıyor:

Google Chrome: %59

%59 Opera: %19

%19 Safari: %8

%8 Firefox: %6

%6 Diğer tarayıcılar: %4

%4 Microsoft Edge: %2

%2 Tor Browser: %1

%1 Internet Explorer: %1

%1 Vivaldi ve Brave: %0 ila ‰9

Anketimizin sonuçlarını, kısa notlar halinde şöyle özetleyebiliriz:

Google Chrome'un performans konusundaki eleştirilere rağmen Safari, Edge ve Internet Explorer gibi tarayıcılara en iyi alternatif olduğunu görüyoruz.

Yerleşik tarayıcılar (Safari, Edge ve Internet Explorer) arasındaki rekaberin kazananı Safari oluyor. Tarayıcın iOS versiyonu Apple müşterilerinin favori tercihlerinden birisi.

Her ne kadar düşük öy alsalar da Microsoft Edge'in Internet Explorer kullanım oranını geçtiğini görüyoruz.

Opera'nın en güçlü alternatif rakibi Firefox'a ciddi şekilde fark atıp, Chrome'un ardından favori tarayıcı olarak belirleniyor.

Not: Bu sonuçlar, mobil ve bilgisayardaki tablet deneyimini ikiye ayırmamakta olup, genel kullanıcı tercihlerine ilişkin fikir vermektedir.

Webtekno Tek Soruluk Dev Anket köşesi, her cuma günü yeni bir soruyla okuyucuların karşısına çıkıyor. Anket o cuma gününü takip eden hafta sonu boyunca katılıma açık oluyor, sonuçlar her pazartesi günü Webtekno.com'da yayınlanıyor.