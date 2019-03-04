Webtekno Takipçileri, En İyi Katlanabilir Telefonu Seçti

Tüketici Elektroniği Fuarı ve 2019’un ilk teknoloji şovu Mobil Dünya Kongresi geride kaldı. Firmalar, bu iki fuarda ve haricinde gerçekleştirdikleri etkinliklerde katlanabilir telefonlarıyla karşımıza çıktılar. Akıllı telefonlardan sonraki en büyük devrim olması beklenen katlanabilir telefonlar konusunda, söz söyleme sırası Webtekno takipçilerindeydi.

İletişim, yeni nesil teknojilerin tüketici elektroniğine yansımasıyla birlikte şekil değiştirdi. Akıllı telefonlar, 10 yılı aşkın bir süredir içinde bulundukları hayatımızda büyük değişiklikler yarattılar. Değişme sırası ise artık mobil cihazlara geldi. Daha büyük ekranları daha rahat taşıma isteğimiz ağır bastı, uzun yıllar süren AR-GE çalışmaları sonuçlandı.

Tüketici elektroniğini iyi şekilde yürüten firmalar, milyonlarca cihazın sorunsuz şekilde çalışmalarından sorumluydular. Katlanabilir ve esnek ekran panelleri bir süredir düzenli olarak gündeme gelseler de yaygın şekilde kullanıma uygun değillerdi. 2018’in son haftalarında düzenlenen CES 2018 fuarıyla bir kırılma noktası yaşandı.

Resmi olarak satışa çıkacak, seri üretime elverişli ilk katlanabilir telefon Royole FlexPai karşımızdaydı. Cihaz genel olarak kullanıma müsait gibi dursa da eksik bir şeyler vardı. Ana akım üreticilerin de benzer adımlarını beklemek zorundaydık.

Nitekim sadece katlanabilir telefon üretmek için Royole firmasını defalarca kez satın alacak yatırımlar yapan Samsung gibi devler vardı.

Samsung, MWC 2019 etkinliğinden hemen önce, 20 Şubat’ta San Francisco’da bir etkinlik düzenledi. Firma, Galaxy S10 ailesiyle birlikte yeni gözdesi Galaxy Fold ile karşımıza açıktı. Her açıdan fotoğraf çekmek için 6 kameraya sahip olan cihaz, tablet ve telefon deneyimlerini aynı ekranlardan sunuyordu.

Samsung, açıldığında gerçek anlamda bir tablet, kapandığında tam anlamıyla telefona benzemeyen Galaxy Fold yüzünden eleştirildi. Cihazın fiyatı 1980 dolar olarak açıklandı, eleştiriler sertleşti. Sırada akıllı telefon dünyasının en flaş oyuncularından olan Huawei vardı.

MWC 2019 kapsamında, Samsung’dan sadece 4 gün sonra sahneye çıkan Huawei, Mate X adını verdiği katlanabilir telefon ile kaşımızdaydı. Samsung’un aksine tablet ve telefon tecrübesini tek ekranda sunmayı tercih eden Çinli dev, ayrıca esnek ekran panelini etkili bir şekilde kullanmıştı.

Nitekim Huawei Mate X’in fiyatı 2600 dolar olarak açıklandı.

Şimdi her şeyin en başına geri dönelim, 2018’e… Çin’in bir diğer yıldızı Xiaomi, her ne kadar resmi bir lansman düzenlemese de sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerle hepimizi heyecanlandırmıştı. Firma bir kez değil, iki kez katlanabilen bir telefon üzerinde çalışıyordu. Henüz ne teknik detayları ne de modelin ismini açıklanmadı.

Xiaomi’nin bu telefonu, Samsung ya da Hauwei gibi değil, daha uygun fiyat bandıyla 2019’un ikinci yarısında satışa sunulacağı kesinleşti. Buna benzer bir adım da Huawei’nin yıldızlaştığı MWC 2019’da adını sanını çok da duymadığımız TCL’den geldi. Yine bir başka Çinli üretici olan TCL, çok sayıda katlanabilir telefon modeli ve seçeneği ile 2019’ın sonlarına doğru raflarda olacağını söyledi.

Peki bu cihazların hedef kitlesi olanlar ne düşünüyorlar. Sorunun cevabı için Webtekno okuyucularına danıştık, “En iyi katlanabilir telefon hangisi?” sorusunu yönelttik. Okuyucularımızın oylarıyla şöyle bir sıralamaya ulaştık:

Huawei Mate X: %57

%57 Samsung Galaxy Fold: %24

%24 Xiaomi katlanabilir telefonu: %16

%16 Royole FlexPai: %3

Bu sıralamaya dair kısa bir analiz yapalım:

Huawei’nin ilk bakışta akılları çelmeyi başardığını görüyoruz. Bunda çok büyük ihtimalle Samsung’a kıyasla fazlasıyla farklı olan tasarım anlayışının etkisi var. Galaxy Fold’un ilk bakışta hedef kitleye hitap etmeyen tasarımı biraz geri planda kalmasına yol açtı. İki cihazın arasındaki tüm farklara değindiğimiz ayrıntılı yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Anketin bir diğer ilginç sonucu, iki çinli firmanın oyların %73’üne sahip olması. Geriye kalan oyların çok önemli bir kısmı da Güney Koreli Samsung’a ait.

Modern marka stratejileri bize gösteriyor ki bir konuda ilk olursanız, en iyi olmak için en yüksek şansa siz sahi olursunuz. Samsung, ana akım üreticiler arasında bir ilki başardı, ancak en iyi olma konusundaki liderliği şimdiden Çinli firmalara kaptırmış gibi görünüyor.

Mobil tüketici elektroniği konusunda ilkleri marka değeriyle harmanlayan Apple’dan ise hala net bir “katlanabilir telefon” sesi yok.

Şundan eminiz ki, bizi çok hararetli bir rekabet ortamı bekliyor, “akıllı telefon” terimi nasıl “cep telefonu” terimine egemen geldiyse, “katlanabilir telefon” da “akıllı telefon” terimine egemen gelecek gibi görünyor.

Tek Soruluk Dev Anket’in yeni bölümünde cuma günü görüşmek üzere, takipte kalın.