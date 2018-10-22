Geçtiğimiz hafta Tek Soruluk Dev Anket’in yeni bölümünde, okuyucu ve takipçilerimize en iyi yabancı akıllı telefon üreticisinin kim olduğunu sormuştuk. Hafta sonu boyunca katılıma açık olan ankete yine binlerce kişi katıldı; ülkemizde resmi olarak faaliyet gösteren yabancı üreticiler sıralandı. Sonuçlara ve detaylara değiniyoruz.

Son yıllarda Çin, akıllı telefon sektörünü birden fazla firmayla ele geçirdi. Sadece Türkiye’de değil, dünya çapında gerçekleştirilen bu atak, küresel sektördeki rekabeti tırmandırdı. Akıllı telefon üreticileri, pek çok konuda birbirlerine üstünlük sağlamaya başladılar. Bu nedenle aslında “En iyi akıllı telefon üreticisi hangisi?” sorusu, daha genel bir soru.

Geçtiğimiz cuma günü Tek Soruluk Dev Anket’in yeni bölümünde yönelttiğimiz soruya tam 13.018 kişi katılım sağladı, Webtekno takipçileri en iyiler listesini kendi oylarıyla oluşturdular. Buradan ulaşabileceğiniz içerikte, ankette yer alan üreticilerin hangi ülkeye ait olduğu gibi detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi sonuçlara geçelim.

Ankete katılım sağlayan 13.018 kişinin oyları, yüzdelik dilimlerle şu şekilde dağılım gösterdi:

Samsung: %26

Apple: %25

Huawei: %21

Xiaomi: %19

Sony: %3

OnePlus: %2

LG: %1

Nokia: %1

HTC: %1

Asus, Alcatel, BlackBerry, TP-Link, Meizu, Lenovo, ZTE: Kalan %1’lik oyu bölüşen firmalar oldular.

Sonuç değerlendirme: Gizli galip Çin!

Samsung ve Apple arasındaki bitmek tükenmek bilmeyen küresel rekabet, anlaşılan o ki ülkemizdeki tüketicilerin algısında da aynı şekilde devam ediyor. Zira bu iki şirkete oy veren kişilerin sayısı nerede eşit oranda olup, toplam katılımcıların yarısından biraz daha fazla kişiye tekabül ediyorlar. Aralarındaki %1'lik oy farkı, iki devin daha uzun süreler rekabet edeceğine, tartışmaların tükenmeyeceğine dair önemli bir işaret.

Xiaomi ve Huawei arasındaki oy farkı da zirvedeki rekabeti çok aratmıyor. Zira kalan oyların büyük bir kısmı, ikisi de Çin merkezli olan bu üreticiler arasında paylaşıldı. Toplam oyun %40’ını alan iki şirket, aslında Çin’in akıllı telefon pazarının en büyük üretici ülkesi olduğunu gösteriyor. Listedeki diğer Çinli üreticileri de eklersek bu oran %45’e kadar çıkıyor. Çin, ülke dışında rekabet eden küresel firmalarıyla çaktırmadan sektörü, tüketici tercihlerini ele geçirmiş durumda.

Geri kalan az sayıda takipçimizin oy verdiği üreticilerin sıralamada üstlere çıkamamaları, onların kötü telefon ürettikleri anlamına gelmiyor. Zira Sony, LG, OnePlus, Nokia, Lenovo, ZTE ve Meizu gibi üreticilerin cihazları da son derece kaliteli olabiliyor.

Ankete katılım sağlayan ya da sağlamayan tüm okuyucu ve takipçilerimize gönülden teşekkür ederiz. Cuma günü yeni bir Tek Soruluk Dev Anket’te görüşmek dileğiyle, teknolojiyle kalın :)

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