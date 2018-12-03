Webtekno Takipçileri, 'Marvel vs. DC' Tartışmasında Son Sözü Söylediler

5 dk okuma süresi
10
3
2
1
0
Her ne kadar ülkemizde çizgi roman yayıncılıklarıyla çok bilinmeseler de Marvel ve DC, beyaz perdenin iki dev rakibi. Ayrı dünyaların süper kahramanlarını yıllardır popüler kültürün merkezine yerleştiren bu iki şirketin seveni de var, sevmeyeni de... Webtekno takipçileri, çetin rekabette ezici oy farkıyla son sözü söyledi.

Sinema izleyicisi, filmlerde çizgi romanlara kıyasla daha çok mantık arar. Süper kahramanlar, çıkış noktalarının fantastik bir yolculukla başlamasından dolayı aslında göründüğünden daha zor beyaz perdeye taşınırlar. İzleyicilere tüm o süper güçlerin havada uçuştuğu filmlerde mantık hatalarını hissettirirseniz, filminiz kaçınılmaz şekilde başarısız olacaktır. Sanıyoruz ki, son yıllarda benzer sebepten ötürü pek çok mantıksız süper kahraman filmi gördük.

Marvel, son 10 yılı aşkın süredir devam ettirdiği sinematik evren serüveninde, bir kırılma noktasına doğru yaklaşıyor. Çizgi roman sektöründeki dev rakibi DC Comics ise sinemada bir türlü dikiş tutturamıyor. İzleyiciler, büyük beklentilerle gittikleri DC Comics filmlerinden çoğu zaman hüsranla çıkıyorlar. Son yıllarda sinemada kadının öne çıkması adına, başrol dahil neredeyse tüm ekibin kadın oluğu Wonder Woman hariç, DC Comics bir “blockbuster” filmi yapamadı. Hatta Batman VS Superman bile Wonder Woman’ın gerisinde kaldı.

Marvel’in sinema konusundaki başarısı doğrudan Disney’in tecrübesinden geliyor. Elbette yazarların da payı çok, ancak karakterler sinemada çoğu zaman yeniden yaratılıyorlar. Warner Bros, süper kahraman filmleri konusunda Marvel ile çalışsaydı, belki bugün daha başarılı olarak görünen DC Comics olacaktı. Herkes Christopher Nolan gibi birisinin elinden çıkan Batman üçlemesini gördü. DC’nin hakkını yememek adına, V for Vandetta ve Watchmen gibi klasiklerini de hatırlamak gerekiyor. Ne yazık ki bu klasiklerin etkisi, sonraki filmlerde hissedilemedi.

Webtekno takipçilerine bu tartışmalı rekabette hangi tarafı tercih ettiklerini sormuştuk. 30 Kasım 2018 Cuma günü açtığımız ankete 11.669 kişi oy verdi. Sonuçlar ise şöyle: 

  • Marvel: %78 
  • DC Comics: %22 

Ezici bir çoğunlukla Marvel’in anketi kazandığını görüyoruz. Bu sonuç, DC Comics’in sinema konusundaki yanlış tercihlerinin belgesi gibi. Gayet iyi hikayelere sahip çıkış filmleri, birkaç kültleşen eserden sonra, popüler kültüre uyum sağlanamadı. Marvel, tam bir kültür endüstrisi yaratarak, mitolojik öğretileri benimsedi. DC bu sırada bazı karakterleri yeniden şekillendirmekle meşgul oldu.

Önümüzdeki yıllarda DC Comics bünyesinden çıkan yeni filmler izlemeye devam edeceğiz. Suicide Squad filmiyle karşımıza gelen Harlet Quinn karakterinin solo filmi, Aquaman, Shazam, Wonder Woman 2 mevcut sinema evreninin bir parçası olacaklar. Bu evren dışında, belki de yeni ve kaliteli bir Batman hikayesinin temellerini atacak bağımsız Joker filmi bizlerle olacak.

Marvel ve DC Comics’in kısa tarihini merak ediyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca sinema dışında dizi dünyasında kimin daha iyi olduğuna dair fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz.

Aynı zamanda aşağıdaki listede, Tek Soruluk Dev Anket serimizin önceki sonuçları yer alıyor. 7 Aralık 2018 Cuma günü, yeni bir ankette görüşmek üzere:
İLGİLİ HABER

Webtekno Takipçileri, Akıllı Telefonda Neye Önem Verdiklerini Seçtiler (Fiyat Hariç)
İLGİLİ HABER

Webtekno Takipçileri ‘Apple VS Samsung’ Savaşında Kazananı Seçti
İLGİLİ HABER

Webtekno Takipçileri, Türkiye’nin En İyi İnternet Hizmeti Veren Şirketlerini Seçtiler
İLGİLİ HABER

Webtekno Takipçileri, Sarı Taksi ve Uber Rekabetinde Sözlerini Söylediler
İLGİLİ HABER

Webtekno Takipçileri, Türkiye’nin En İyi Operatörlerini Seçtiler (Bir Firma Açık Ara Önde)
İLGİLİ HABER

Webtekno Takipçileri, En İyi Yabancı Akıllı Telefon Üreticilerini Seçti (Zirvede Çekişme Var)
İLGİLİ HABER

Webtekno Takipçileri, Türkiye’nin En İyi Akıllı Telefon Üreticilerini Seçti: İlk Sırada Kim Var?
İLGİLİ HABER

Webtekno Takipçilerinin %56’sı, Yerli Telefon Üreticilerinin Yabancılarla Rekabet Edemeyeceğini Söylüyor

Etiketler: marvel, dc comics, tek soruluk dev anket
10
3
2
1
0
Emoji İle Tepki Ver
10
3
2
1
0