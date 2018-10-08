Yerli Telefon Üreticilerinin Yabancılarla Rekabeti (Anket)

Geçtiğimiz hafta başlattığımız Tek Soruluk Dev Anket serisinin ilk yazısında, gündemdeki konulardan birisini takipçilerimize sorduk: Yerli telefon üreticisi firmalarımız, yabancı firmalarla yurt dışında rekabet edip edebilirler mi? Okuyucularımızın %44’ü yerli üreticilerimize küresel rekabette güvenirlerken, bu konuda olumsuz düşünenlerin oranı %56’ı oldu. Detaylara değiniyoruz.

Günümüz dünyasında rekabet çok zor iş. Firmaların üretim yaptıkları ülkelerde halihazırda tanınır olmaları, o ülke sınırları içerisinde satışlarını arttırabilir. Nitekim bu durum dış pazarlarda aynı şey değil. Özellikle Türkiye’de dolar kurundaki yükseliş ve yabancı üreticilerin zamları, vatandaşları yerli telefon üreticilerine yönlendirdi.

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeler ile tüm sektörlerde faaliyet gösteren yerli üreticiler de, yurt içindeki fiyat etiketlerinde Yerli Üretim logosu kullanmak zorundalar. Geçtiğimiz hafta serinin ilk yazısıyla başlattığımız Tek Soruluk Dev Anket’te ise farklı bir konuya değindik.

Yurt dışında rekabet etmek, firmaların kendi pazarlarında rekabet etmesinden daha zor. Ayrıca yurt dışında başarılı bir şekilde rekabet eden firmalar, ülke ekonomisinde de olumlu etkiler yaratıyorlar. Özet olarak: Hangi vatandaşımız; Apple, Samsung, Huawei ve Xiaomi’nin olduğu küresel sıralamada bir yerli firmayı görmek istemez ki? İşte bunun için ürünlerinizi belki de hiç gidip görmediğiniz ülkede satmanız, satmasanız da adınızı duyurmanız gerekiyor.

Toplamda 9685 okuyucumuzun katıldığı anketin sonuçları ise oldukça tartışmalı. Zira bu konuda ciddi bir kitle olumsuz düşünceye sahip: Sonuca göre %56’lık bir paya sahip 5423 okuyucumuz, yerli telefon üreticilerinin yurt dışında (küresel pazarda) rekabet edemeyeceklerini düşünüyor. Buna karşılık olarak hiç de azımsanamayacak %44’lük paya sahip 4262 okuyucumuz ise yerli firmaların geleceğine güveniyor.

Gelelim çözüm önerisine: Yerli firmalar, küresel pazarda nasıl rekabet edebilirler?

Bunun için en güzel örnek Güney Kore ya da Çin firmaları olabilir. Firmalar bazında örnek verecek olursak, Samsung ve LG Güney Koreli firmalardır. Bu iki firmayı da küresel pazarda birden fazla alanda rekabet ederken görüyoruz. Her ne kadar telefon konusunda Samsung ciddi şekilde baskın gelse de ekranda da LG’nin üstünlüğü var.

Bir diğer örnek ise her ikisi de 2015’ten sonra büyük bir sükse yaratan Çinli firmalar Huawei ve Xiaomi üzerine olsun. Hatta bu örnek, konumuzla daha da ilişkili. Zira iki firmanın da en güçlü olduğu alan akıllı telefon üretimi. Bu firmalar kendi ülkelerinde rekabet etmeyi sürdürse de, yurt dışındaki rekabet için birlikte masaya oturuyorlar. Hatta sırf Çin ya da Güney Kore üretimi malların, küresel pazarda baskın gelmeleri için yaptıkları anlaşmalar var.

Belki yerli üreticilerimizden de benzer şekilde bir dayanışma örneği görürsek, küresel pazardaki iddiamız artar. Zira asıl sorun işlemci üretebilmek, üniteleri yüzde yüz yerli yapmak değil, elimizdekini yabancılara satabilmek.

Konu hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz, bir sonraki Tek Soruluk Dev Anket’te görüşmek üzere, takipte kalın.