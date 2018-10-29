Ekim ayının son Tek Soruluk Dev Anket’inde, okuyucu ve takipçilerimize, Türkiye’nin en iyi operatörünü sormuştuk. Cuma günü başlayan ankete on binlerce kişi katıldı, ülkemizde hizmet veren en iyi operatör, okuyucularımız tarafından belirlendi. Sonuçlara ve ortaya çıkan tabloya daha yakından bakıyoruz.

Tek Soruluk Dev Anket serimizin son sorusu, mobil operatörler üzerine olmuştu. Her cuma günü mobil cihazlar ve tüketici teknolojisine yönelik sorular yönelttiğimiz anketin sonuçlarını, hafta sonu sonrasında pazartesi günleri siz değerli takipçilerimizle paylaşıyoruz.

Ülkemizde hizmet veren Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom’un mobil hizmetleri, son yıllarda önemli gelişmeler kaydettiler. Diğer taraftan bir süredir Asya ve ABD ülkelerinde devam eden 5G yapılandırma çalışmalarına da uyum sağlamak için çalışıyorlar. Özellikle 5G dönüşümü sonrasında insanların, hangi operatörün en iyi hizmeti verdiğine dair görüşleri değişebilir. Nitekim bunun için önümüzde daha 2 yıl kadar bir süre var.

Firmaların satın alamadıkları tek şey tüketici deneyimi ve bu deneyimlere ilişkin geri bildirimlerdir. Dolayısıyla Webtekno takipçilerinin verdikleri her oy, üretici ve hizmet sağlayıcıları için bir rehber niteliği taşıyor. Lafı daha fazla uzatmadan anket sonuçlarına geçelim.

Cuma günü yayınladığımız anketimize, pazartesi günü saat 09.30’a kadar toplamda 30.447 kişi katılım sağladı. Takipçilerimizin ve okuyucularımızın oyları yüzdelik dilimlerle aşağıdaki gibi sıralandı:

Türkcell: %61.2

%61.2 Türk Telekom: %21.3

%21.3 Vodafone: %17.5

Ankete katılan ya da katılmayan herkese çok teşekkür ederiz.

Sonuç değerlendirme: Kullanıcılarının gönlünü kaybeden operatörler

Turkcell, BTK tarafından yayımlanan 2018’in ikinci üç aylık dönemindeki raporlara göre, %43.7’lik pazar payına sahip olan bir şirket. Anket sonuçlarındaki liderliğini ise takipçilerimizin %61.2’lik kısmına borçlu. Buradan hareketle, bazı Vodafone ve Türk Telekom kullanıcılarının da Turkcell’e “en iyi operatör” oyu verdiklerini görüyoruz. Yani Turkcell, henüz müşterisi olmayan kullanıcılardan da oy topladı.

İkinci sıraya yerleşen Türk Telekom’un son raporlardaki pazar payı ise %25,5’lik bir dilime sahip. Anket sonuçlarına göre Türk Telekom, %21.3 oy aldı. Bu da pazar payındaki karşılığın tam olarak tüketiciye yansımadığını gösteriyor. Aradaki %4.2’lik oy farkı büyük oranda Turkcell’e ve sonra da Vodafone’a kayan oyları gösteriyor.

Üçüncü sırada ise ülkemizde faaliyet gösteren tek yabancı mobil operatör firması olan Vodafone var. Vodafone, Türkiye’deki pazar payı açısından %30.8 ile, en çok aboneye sahip olan ikinci firma konumunda. Buna rağmen anket sonuçlarına göre %17.5’lik oy alabildi. Bir başka deyişle, Vodafone kullanan kişilerin büyük bir kısmı, anketi cevaplarken farklı operatörlere oy verdiler.

Önümüzdeki cuma günü, yeni bir Tek Soruluk Dev Anket’te görüşmek üzere. Takipte kalın :)

Bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz tüm anket sonuçlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz: