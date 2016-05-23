Geçtiğimiz günlerde, Instagram takipçilerimize küçük bir soru yöneltmiştik. Kendilerinden eğer bir telefon üreticisi olsalardı, hangi isimleri kullanacaklarını öğrenmek istedik. Ortaya hem güldüren hem de düşündüren yüzlerce marka önerisi çıktı. En eğlenceli yorumları sizin için derledik.

Yakında 1 milyon takipçiye ulaşacağımız Webtekno Instagram hesabında işler yolunda. Okuyucu, izleyici ve takipçilerimiz, hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorlar. Hatırlayanlarınız olacaktır, geçtiğimiz günlerde Instagram takipçilerimize küçük bir soru yöneltmiştik. Özellikle yerli akıllı telefon üreticilerinin önemli bir noktaya geldiği son dönemde, sorduğumuz soru oldukça manidardı. Takipçilerimiz çoğu zaman güldüren, bazen de düşündüren telefon ismi önerilerinde bulundular. ( ) Elbette Türkiye’den çıkması muhtemel, küresel pazarda iddiası olan bir akıllı telefon üreticisi görmek isteriz. Böyle bir telefona isim belirmek öyle hemen kolay olmasa da, hayal etmek bedava. Gönderiye yönelik ilgi gösteren takipçilerimize teşekkür ediyor, lafı daha fazla uzatmadan, yorumlara gelen isim önerilerinden seçkilerle devam ediyoruz: O şey değil mi ya? Ayfon: Kesin vardır bu bakmak lazım: Hatırlayalım: Bir takım sinsi kelime oyunları: Biz de Öz-Kardeşler Mobile memnun olduk: Gardaşım bir şeye ihtiyacın varmı gardaşım? Tekno takısını alınca dava açmasınlar? Olur gibi aslında: Kesin tutar: Eğer başka yaratıcı isim önerileriniz varsa yorumlar kısmına bekliyoruz, takipte kalın :)

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