Biliyoruz ki YouTube’da kaliteli içeriklerin peşinde koşan milyonlarca izleyici var. Sizi büyük çoğunluğu faydasız içeriklerle dolu YouTube Trendler girdabından kurtaracak yeni bir seriye başlıyoruz. Her hafta, Webtekno Trendler köşesinde izlenmeyi sonuna kadar hak eden videolara yer veriyoruz. Hazırsanız, ilk köşemizin konuklarını size sunalım.

Popüler video paylaşım platformu YouTube, neredeyse her yıl yeni nesil bir algoritmayla kaşımıza çıkıyor. Daha çok izlenen videoların insanların karşısına daha çok çıktığı bu acımasız sistem, izleyiciler başta olmak üzere içerik üreticileri için de çok zor. Zira izleyecek kaliteli bir içerik bulmak da, kaliteli içerik üretip insanlara ulaştırmak da çok güç.

Her dakikada saatlerce videonun yüklendiği YouTube’un dipsiz kuyusundan, herkesin ilgisini çekecek videoları Webtekno sizin için derliyor. Hazırsanız bu haftanın dikkat çeken videolarına hep birlikte bakalım.

Oyun dünyasının geleceğini belirleyecek olan Microsoft Project xCloud / GameSpot Trailers / Oyun:

Microsoft’un bulut tabanlı oyun sistemi Project xCloud’un resmi fragmanı olan bu video, teknolojinin nasıl çalışacağını açıklıyor. Ayrıca daha fazla detay için alttaki haberimize göz atabilirsiniz.

The Walking Dead dizisinin görsel efektleri nasıl yapıldı? / Fame Focus / Dizi:

Sinema ve dizi dünyasının en popüler yapımlarından kamera arkası görüntülerini sunan Fame Focus, son videosunda, 9. sezonu yeni başlayan The Walking Dead’in görsel efektlerini konu edindi. Dizinin başından bu yana, aslında izlediğimiz çoğu şeyin gerçek olmaması üzücü bir detay.

Kaptan Amerika’nın seriye vedası / Ezgi’nin Kanalı / Sinema:

Marvel Sinematik Evreni üzerine hazırladıkları videolarla, özellikle hayranların büyük beğenisini toplayan Ezgi ve Anıl, hayranları üzen bir gelişme üzerine olası senaryolara yakından bakıyor. Kaptan Amerika’ya hayat veren Chris Evans’ın seriden ayrılacak olmasıyla nelerin değişeceğini açıklıyorlar.

Mark Zuckerberg’in Facebook macerası / BaBaLa TV / Biyografi:

Facebook’un kurucusu ve şu anki CEO’su olan Mark Zuckerberg’in başarılarla ve skandallarda dolu olan biyografisi, BaBaLa TV’nin “Öyle mi dersin?” serisinde güzelce açıklandı. Ayrıca daha detaylı bilgilere ulaşmak için aşağıdaki içeriğimize de göz atabilirsiniz.

SAOCOM 1A Görevi / SpaceX / Uzay:

SpaceX’in yeni roket paketi, uzaydaki ihtiyaçlarımızı karşılamak için havalandı. ABD’deki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üstünden Gerçekleştirilen kalkışın görüntüleri, şirketin YouTube kanalından paylaşıldı. Görevin bütün detaylarını bu videoda görebilirsiniz.

Çin’in Dünya Ekonomisini Ele Geçirme Planı / Ruhi Çenet Videoları / Ekonomi:

Ruhi Çenet, yeni videosunda Çin’in dev ekonomosini yakından tanımamızı sağlayan bir derleme hazırladı. Ayrıca yakın gelecekte Çin’in nasıl bir strateji uygulayacağına yönelik yapılan tahminlere de videoda yer verdi.

Son Saniye Kararlarıyla Kurtarılmış 10 Film / WatchMojo TR / Sinema:

Dünyanın en büyük eğlence kanallarından birisi olan WatchMojo’nun Türkiye şubesi, sinema tarihindeki enterasan gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Bu videoda ise verilen son dakika kararlarıyla kurtarılan 10 film var.

Arthur Caravan’ın hazin hikayesi / Sunay Akın / Biyografi:

Ülkemizin en önde gelen hikaye anlatıcılarından Sunay Akın’ın, kişisel YouTube kanalındaki Küp isimli serinin bu seferki konuğu şair Arthur Caravan oldu.

NEFRET Edilen Marvel Filmi: VENOM / Filme Gitmeden Önce / Sinema:

Filme Gitmeden Önce, YouTube Türkiye’nin hızla yükselen bir kanalı. Ekip, bu hafta adından sıkça söz ettiren Venom: Zehirli Öfke filminin özgün bir incelemesini yapıyor.

Bırakmadılar Yaşayayım 1. Bölüm / 140 Journos / Belgesel:

Haksız yere hapiste ömrünü çürüten bir adamın hazin hikayesi, 140 Journos’un çalışmasıyla karşınızda. Mehmet C., öyküsünü kendi ağzıyla anlatırken, size önemli hayat dersleri verecek.

Webtekno Bonusu: Bilgisayar Fiyatına Satılan Ekran Kartı RTX 2080 Ti incelemesi ve çekilişi:

Çekiliş hakkındaki detaylı bilgi:

Yeni listede görmek istediğiniz videoları, sahin@webtekno.com adresinden paylaşabilirsiniz. Böylece, “Bu videoyu mutlaka herkes izlemeli” dediğiniz içerikler, diğer okuyucularımıza ulaşmış olur.