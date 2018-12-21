Webtekno ve Kafa Topu 2, Boğaziçi'nden Çifte Ödülle Döndü

Her sene aralık ayında düzenlenen Boğaziçi Bilişim Ödülleri, bu yıl da sahiplerini buldu. Kendi dallarındaki adaylar arasında bulunan Webtekno ve Kafa Topu 2, törenden çifte ödülle döndü.

2018 yılının Boğaziçi Bilişim Ödülleri sonunda sahiplerini buldu. Geçtiğimiz haftalarda sonlanan oylama sürecinin ardından, yeni medyanın ve bilişim dünyasının enleri ödüle layık görüldüler.

2015, 2016 ve 2017 yıllarında En İyi Teknohaber Sitesi kategorisinde; 2015 ve 2016 yıllarında En İyi YouTube kanalı olarak, katılımcıların oylarıyla ödüle layık görülen Webtekno, bu yıl En İyi İçerik Sitesi kategorisinde ödüle layık görüldü. Böylece son 3 yıldan bu yana Webtekno, Boğaziçi’ndeki organizasyonda toplamda 6 ödül almış oldu. Bu gururu yaşattığınız için siz okuyucularımıza, takipçilerimize ve izleyicilerimize ne kadar teşekkür etsek az olur.

Masomo tarafından geliştirilen ve 2018’e damgasını vuran Kafa Topu 2, dünyanın neredeyse her köşesinde oynanıyor. Bu başarısı, Boğaziçi Bilişim Ödülleri’nde de kullanıcıların oylarına layık görüldü. Kafa Topu 2, En İyi Yerli Mobil Oyun kategorisinde ödülle döndü.

Her yıl olduğu gibi bu yılda bizleri yalnız bırakmayan siz okucuyularımıza, takipçilerimize ve izleyicilerimize tekrar tekrar teşekkür ederiz.

Bu gurur hepimizin.