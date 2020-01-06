Webtekno Yılbaşı Çekilişi Sonuçlandı: İşte Kazananlar

Her yılbaşında geleneksel olarak düzenlediğimiz Webtekno Yılbaşı Çekilişi sonuçlandı. 120 bin kişinin katıldığı çekiliş sonucunda 20 şanslı takipçimiz seçildi. Gelin kazananların tam listesine yakından bakalım.

2010’lu yılların başına hayata geçen bir proje olarak 2020’ye milyonlarca takipçimiz, abonemiz ve okurumuz ile birlikte giriyoruz. Ortam kalabalık olunca herkes ile tokalaşıp teşekkür etmek zor, biz de bu yüzden gelenekselleşen çekilişlerimizi düzenlemeye devam ediyoruz. Biliyoruz, katılan herkese hediye ya da ödül veremiyoruz ancak en azından her takipçimize eşit şans verebiliyoruz.

Webtekno Yılbaşı Çekilişi ise bugüne kadar en fazla kişinin katıldığı çekiliş oldu. Bu yoğun ilgiliniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Yaklaşık 120 bin kişinin katıldığı çekilişimizde Gleam üzerinden ulaşmanızı ve sosyal medyadaki aktif tüm Webtekno hesaplarınızı takip etmenizi istemiştik. 5 Ocak saat 23.59’da sonlanan katılım aşamasından sonra sıra seçim yapmaya geldi.

Sonuçları açıklamadan önce çekiliş süreciyle ilgili şu detayları aktarmamız gerekiyor:

Çekilişe katılanların kişisel bilgileri ödüller tüm kazananlara ulaştıktan sonra silinecek, Webtekno tarafından herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılmayacaktır.

Çekilişe katılım sürecinde takip edilen her platform başına +1 kazanma hakkı verilmiştir. Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube her katılımcı için bir çekiliş hakkı demektir.

Kazananlar, kura yöntemiyle belirlenmiştir. Ardından gerçek kişi olup olmadıkları teyit edilmiştir.

Kazananlara e-posta yoluyla ulaşılacaktır. E-postaya 10 gün içerisinde dönüş yapmayanların hediyesi yeniden belirlenecek yedek talihliye verilecektir.

Ödüllerin kazananlara ulaşması kargo trafiği nedeniyle 5 ila 6 iş gününü bulabilir.

İşte 2020 Webtekno Yılbaşı Çekilişi’nin tüm kazananları:

Tekrar söylemekte fayda var. Çekilişi kazanamamış, yukarıda isminizi görememiş olabilirsiniz, ancak katılıp bu heyecana diğer tüm takipçilerimizle birlikte ortak olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarımızdan sizin için yeni çekiliş etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz.

Bir sonraki çekilişte hangi hediyeleri görmek istediğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinizi seviyoruz :)