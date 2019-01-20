Yılların donanım üreticisi Western Digital (WD), yeni SSD'sini oyuncular için özel olarak hazırlıyor.

SSD'ler HDD'lerin yerini aldığından beri bilgisayarlarımız neredeyse 10 kat daha hızlı açılmaya, programlar çok daha hızlı çalışmaya başladı. HDD'ler konusunda oldukça deneyimli olan Western Digital (WD), yüksek performans serisi olan Black serisine ait en son SSD'si WD Black SN750'nin dağıtımını, oyun odaklı kullanıcılara yönelik olacak şekilde, yapmaya başladı.

Ürettiği en yeni ve en güçlü SSD'sinin oyunlarda yaşanan gecikmeleri en aza indirgeyeceğini ve hatta ortadan kaldıracağını söyleyen Western Digital, Black SN750 hakkında oldukça iddialı söylemlerde bulunuyor. Bir dergi kuruluşu olan Anandtech'in Black SN750 ile yaptığı benchmark sonucunda, SSD'nin bazı performans iyileştirmelerine sahip olduğunu ancak yine de ağızları açık bırakacak düzeyde bir yeniliği sunmadığını aktardı.

Western Digital Black SN750 yaklaşık değerleri:

Western Digital'in yeni SSD'si Black SN750'nin yine de oyuncular için iyi bir seçim olabileceği söyleniyor. SSD'nin yazılımında aynı zamanda bir oyun modu bulunuyor. Bu mod aktif hale getirildiğinde Black SN750'nin "Normal" ve "Düşük Güç" modlarına geçmesi engelleniyor, SSD tam performansta çalışıyor. Western Digital'in yeni oyun odaklı SSD'sinin fiyatları ise şu şekilde: